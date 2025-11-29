この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、「22歳女性『交際3年目の同棲中の彼にプロポーズされたのですが、あまり嬉しくありません。こんな私は、お付き合いを続けるべきでしょうか。』」と題した動画を公開。交際3年目の彼氏からのプロポーズを素直に喜べないという女性の悩みに対し、その心理と関係性の核心に迫った。



動画で取り上げられたのは、22歳女性からの相談。同棲中の彼氏にプロポーズされたものの、あまり嬉しくなかったという。その理由として、女性が結婚雑誌を読んでいた際に「結婚しよう」と言われただけで、きちんとしたシチュエーションではなかったことを挙げた。後日、花束を渡されて再度プロポーズされたが、それでも心から喜ぶことはできなかったと明かした。植草さんはこの相談に対し、「プロポーズされて嬉しくないっていうことは、もしかしたら本当に好きじゃないかも」と、女性の気持ちの根源にある可能性を指摘した。



さらに、相談者は彼の金銭感覚にも不安を抱いていた。同棲して半年になるが、彼には貯金がほとんどないという。植草さんはこの点にも触れ、「同棲と結婚生活っていうのは全く違うものです」と断言。恋愛期間の同棲と、将来の生活設計を共有する結婚とでは責任の重さが異なると解説した。植草さんは、プロポーズのシチュエーションへの不満だけでなく、貯金がないといった現実的な問題が、女性の結婚への躊躇につながっていると分析した。



最後に植草さんは、女性が彼を本当に好きなのか、そして金銭的な価値観の違いを含めて将来を共にできる相手なのかを冷静に見極める必要があると助言。プロポーズを喜べなかった自身の気持ちに正直に向き合うことの重要性を説き、相談を締めくくった。