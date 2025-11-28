このイヤホン、「Bose史上最高峰ノイキャン」なので装着してみて
音質の高さに定評があるBose（ボーズ）から、さらに進化したイヤホンが登場しています。それがワイヤレスBluetoothイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」。
イヤホンユーザーの多くが求める「音」へのこだわりが強まったアイテムです。
最適な音を実現する「CustomTuneテクノロジー」と「イマーシブオーディオ」機能
「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」は、2023年に発売した前モデルかつ初代の「QuietComfort Ultra Earbuds」の音へのこだわり機能を継承しながら、進化も遂げています。
継承した機能といえば、ひとつは「CustomTuneテクノロジー」。ユーザーの耳の形状を分析することによって最適なサウンドパフォーマンスとノイズキャンセリングを提供してくれます。
他にも「イマーシブオーディオ」 があり、“音響のスイートスポット”で聴いているかのような奥行きと広がりのあるリアルなサウンドを実現しているんです。
「Boseの史上最高峰のノイズキャンセリング性能」で雑音を徹底ブロック
先述したハイスペックをベースに、「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」が進化したポイント見ていきましょう。
まず、AIアルゴリズムが新搭載されActiveSenseテクノロジーの性能がアップしたことが大きなポイントに。周囲の音の変化に合わせて最適なレベルに調整され、これまで以上に雑音に邪魔されず音楽を堪能できるのだとか。
AI処理の導入で通話品質が向上
通話の「音」も向上しています。
AIベースのバックグラウンドノイズ抑制機能が、雑音や風切り音を除去。マイクはイヤホン装着者の話し声だけを拾うので、通話相手へさらにクリアな音声を届けられるようになっているんです。
快適な装着感と安定したフィット感
最後にもう1点、9通りの組み合わせが可能なイヤーチップとスタビリティバンドで、快適な装着感に調整できる点もお伝えしておきましょう。
柔らかい傘型の先端が耳を密閉して外部の騒音を軽減し、スタビリティバンドが安定したフィット感を与えてくれますよ。
Boseのこだわりが強まった「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」で、耳に幸せな音をもたらしましょう！
●ブラック
●ホワイトスモーク
●ディーププラム
