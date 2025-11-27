11月25日、女優・山本舞香が、自身のInstagramを更新。ファッションブランド「Calvin Klein」神戸店を訪れた際のショットを公開し、絶賛の声が集まっている。

この日は、ハイトーンヘアを後ろでまとめ、全身黒のスタイリングで登場。黒のレザージャケットにローライズのパンツを着用し、ジャケットの下は同ブランドのアンダーウェアのみ。パンツからはアンダーウェアのロゴをのぞかせ、胸元あらわな下着見せコーデを披露した。

山本は、過去に同ブランドのアジア初旗艦店を訪れた際、クロップドシャツを全開にしてブラトップを見せるコーデで登場しており、あえて下着のロゴやバンドを見せるスタイルが定番化している。今回のファッションにも、コメント欄では称賛が相次いでいる。

《ビジュが神がかってる…》

《やばーい！可愛すぎるし美しすぎる 何着ても着こなしてて私の憧れの舞香ちゃんさすがです》

《舞香ちゃんセクシーで全て似合っていて可愛い》

山本は、2024年10月、人気ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroと結婚し、プライベートの充実ぶりでも話題を呼んでいる。

「電撃結婚から約1年がたちましたが、互いのInstagramで夫婦ショットが登場したり、『飽きないように毎日キュンとさせてくれる』と山本さんがのろけを語ったり、いまだにラブラブな様子が伺えます。

今年8月には、イベントのトークで『15年間仕事ばかりしてきたので、家族と向き合う時間がほしい』と語り、『いつか子どもができたらいいな、と思っています』と今後の展望を明かしていました。

実際、2024年には『闇バイト家族』『おむすび』など4本のドラマに出演しましたが、今年は『波うららかに、めおと日和』の1本のみでした。9月には、1年間MCを務めた『アナザースカイ』も卒業していますから、宣言どおり、少し仕事のペースを緩めているようですね」（芸能記者）

山本は、充実したプライベートを送っているようだ。