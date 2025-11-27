14時の日経平均は540円高の5万99円、アドテストが259.38円押し上げ 14時の日経平均は540円高の5万99円、アドテストが259.38円押し上げ

27日14時現在の日経平均株価は前日比540.34円（1.09％）高の5万99.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は928、値下がりは598、変わらずは80と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を259.38円押し上げている。次いで東エレク <8035>が109.30円、ＳＢＧ <9984>が96.27円、ＴＤＫ <6762>が41.11円、イビデン <4062>が19.55円と続く。



マイナス寄与度は14.34円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、テルモ <4543>が13.91円、ＨＯＹＡ <7741>が6.43円、塩野義 <4507>が5.77円、第一三共 <4568>が5.11円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、鉱業、ガラス・土石と続く。値下がり上位には精密機器、医薬品、水産・農林が並んでいる。



※14時0分13秒時点



株探ニュース

