「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在で免疫生物研究所<4570.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



免疫生物研はストップ高となる２６１９円カイ気配に張り付く展開。株価は今月５日にストップ高に買われた後、目先筋の利食いを吸収し、１３日以降は怒涛の勢いで投資資金がなだれ込む格好となった。取引時間中を含めると５日連続ストップ高という刮目に値する上昇パフォーマンスを演じたが、その後も一呼吸おいて３日連続ストップ高という離れ業をみせている。貸株市場を通じた高水準の空売りも呼び込んだが、結果的に総踏み上げ状態となった。共同出願の「抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法」について、米国特許庁から特許査定の通知を受領したことが今回の大相場の発火点となっているものの、株価は初動時から既に６倍以上となっている。究極的なモメンタム相場の様相を呈しているが、ファンダメンタルズからカイ離した動きには違いなく、引き続き反動安を見込む向きは多いようだ。



出所：MINKABU PRESS