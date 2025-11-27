『雪見だいふく ハートのいちご』

　ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから『雪見だいふく ハートのいちご』を12月8日に発売する。

　ピンク色のかわいらしい見た目で、この時期だけのハートの形。あまずっぱい味わいのいちごアイスともちもち食感のおもちがマッチした、ピンクハートの雪見だいふく。もしかすると、レアデザインにも出会えるかも。レアデザインではメッセージが書ける欄があり、大切な誰かにメッセージが贈れる仕様になっている。

　また、今年も冬季限定で“ふく”の文字がいつもより大きくなったパッケージデザインの「雪見だいふく」を12月上旬より順次発売。通常品と同様に赤を基調としながらも特別なパッケージデザインで、年末年始のおめでたい雰囲気を表現している。

　通常の雪見だいふくと比較し、おもちの重量比を12％UPし、食べ応えをさらにアップした“厚もち仕立て”。通常デザインでは、メッセージが書ける仕様となっている。レアデザインでは、七福神に扮した雪見うさぎが宝船に乗っている。見つけられると、“幸ふく”が訪れるかも。