【気象予報士が解説】12月上旬の寒波襲来は「成層圏突然昇温」が原因か？大雪リスクの背景がわかる
YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【寒波襲来】成層圏突然昇温？12月上旬は低温・大雪注意！」と題した動画を公開。気象予報士の松浦悠真氏が、12月上旬に日本へ襲来する可能性のある強い寒波について、その背景にある大規模な大気のメカニズムを解説した。
動画の冒頭で松浦氏は、12月上旬に強い寒気が流れ込み、全国的に気温がかなり低くなる見通しであることを示す。2週間気温予報では、特に東北から東海・北陸にかけて気温が「かなり低い」確率が30%以上、全国的に見ても平年より「低い」確率が50%以上となっており、大雪への警戒も必要だという。
松浦氏は、この寒波の一因として、通常は春先に発生することが多い「成層圏突然昇温」に似た現象が関与している可能性を指摘する。成層圏では通常、北極上空の冷たい空気によって極渦（きょくうず）と呼ばれる巨大な低気圧が形成されている。しかし、何らかの理由でこの極渦が崩れて高気圧に変わると、気温が急激に上昇する。氏が示したデータでは、成層圏の気温が-73℃から-55℃へと、わずかな期間で約20℃も上昇する様子が確認できる。
「成層圏で高気圧が発達すると、極渦が分裂して南下する」と松浦氏は語る。この成層圏での異変は、地上の天気が起こる対流圏にも影響を及ぼす。分裂した極渦、つまり冷たい空気の塊の一つがシベリア付近から日本に向かって流れ込むことで、厳しい寒波がもたらされるというシナリオだ。
12月上旬の厳しい冷え込みは、単なる季節の進行だけでなく、はるか上空の成層圏で起きているダイナミックな現象が引き金となっている可能性がある。松浦氏の解説は、日々の天気の裏側にある地球規模のメカニズムを解き明かす、興味深い内容となっている。
