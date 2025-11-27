おみさんの漫画「突然掛かってきた電話」がインスタグラムで話題となっています。

ある日突然、「警察だ！ お前に容疑がかかっている！」という電話を受け、驚いた女性。しかし…という内容で、読者からは「怖い！」「自分だったら冷静に対処できない」などの声が上がっています。

どこまで知ってるの…？家の周りまで知られる恐怖

おみさんは、インスタグラムとブログ「おみ暮らし」でエッセー漫画などを発表しています。また「おみのパワスポ逆パワスポ妄想巡り」ではスピリチュアルや心の整え方をテーマにした記事を発信しています。おみさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

おみさん「子どものときから絵を描くのが大好きで、高3のときには雑誌の漫画スクールに投稿したこともあります。『何かを作って誰かに届けたい』という気持ちがずっとあり、2024年の12月からデジタルで漫画を描いて、インスタグラムに投稿を始めました。

育児中は社会とのつながりが途切れてしまったような孤独を感じることも多く、そんなときにSNSで発信しているママさんたちの投稿に励まされました。娘が幼稚園に通うようになり、少し時間に余裕ができたタイミングで、これまで感じてきた気持ちや出来事を漫画という形で表現しようと思いました。絵であれば、言葉だけでは伝わらない『心の温度』を届けられる気がしています」

Q.漫画を描くときに、気を付けていることはありますか。

おみさん「私自身がHSP気質を抱えており、生きづらさを感じることが多いタイプです。一方で、娘は発達特性（自閉スペクトラム症）がありながらも、明るくエネルギッシュな性格。正反対な気質の親子だからこそ生まれる日常のやりとりを通して、同じような気質を持つ方が『分かる！』と共感できるような描写を心がけています。今後は、娘の療育をテーマに、実際の治療内容、講習会で学んだことなどを、同じように悩んでいる親御さんにも分かりやすく伝えたいと思っています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由やきっかけを教えてください。

おみさん「ある日、私のところに突然『特殊詐欺の電話』がかかってきたんです。最初は信じてしまいそうになったのですが、聞いているうちに『ん？ 何か変だな』と違和感があって。結局被害には遭わなかったんですが、もしあのまま信じていたら…と思うとゾッとしました。こんな体験をする人が他にもいるかもしれないと思い、『注意喚起になれば』と漫画にしました」

Q.すぐに詐欺電話だと気付きましたか。

おみさん「最初は本当に驚きました。電話の相手が『警察だ』と名乗り、いかにも本物のような口調だったからです。一瞬ドキッとしましたが、都市伝説や詐欺の実例などを紹介しているYouTube動画を見たことを思い出し、冷静さを保てました。その知識のおかげで被害を免れたと思っています。今回の体験を通して、こうした手口を『事前に知っておくこと』の大切さを改めて実感しました」

Q.住所は合っていたのでしょうか。

おみさん「言われた住所は本物で、番地までしっかり合っていました。しかも周囲の施設の名前まで言われて、『え…ここまで知ってるの！？』とゾッとしました。その瞬間、血の気が引いて、本当に怖かったです。こういうリアルさが、詐欺電話の一番怖いところだと思いました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

おみさん「『怖い！』『自分だったら絶対震えて声が出ない！』『冷静に対応できてすごい』というコメントをたくさんいただきました。中には『私のところにも同じような電話がかかってきた』と教えてくださった方もいて、想像以上に身近な出来事なんだなと感じました。

また、『気を付けます！』といった声も多くて、私の体験を描いたことで少しでも注意喚起になったならうれしいなと思いました。コメント欄で同じ気持ちを共有できたのが、とても心強かったです」