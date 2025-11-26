モトローラ・モビリティ・ジャパンは、Androidスマートフォン「motorola razr 60 ultra」を2025年12月12日より国内各チャンネルで販売開始します。公式オンラインストア「MOTO STORE」での販売価格は19万9800円（税込）。

「motorola razr 60 ultra」

記事のポイント モトローラの折りたたみスマホ「razr」シリーズ最大の4インチ外部ディスプレイを備え、スマホを開かなくても通知などを確認できます。独自の「moto ai」により、様々な用途をAIがサポートしてくれるなど、先進の機能と使いやすさを両立させたフラッグシップモデルです。

「motorola razr 60 ultra」は、アイコニックなデザインを採用した折りたたみスマートフォン「motorola razr」シリーズの最上位機種です。7.0インチ Super HD (1224p)解像度のpOLEDディスプレイを搭載し、165Hzリフレッシュレートで動画もゲームもスムーズに再生します。

高いAIパフォーマンスに加えて、スマートフォンに届いた通知を自動で分析・要約する”とりまリスト”や音声を書き起こしてくれる“おまとメモ”など、使う人のスタイルに寄り添う機能を充実した「moto ai」を搭載。写真や動画の快適な撮影もサポートします。

razrシリーズ最大の4.0インチ外部ディスプレイを備え、閉じたまま片手で簡単に操作することができます。カメラやメールに加え、“おまとメモ”など様々なアプリが大型アウトディスプレイで利用できます。

バックパネルに高級素材「アルカンターラ」をスマホで初めて採用するなど独自のアイコニックなデザインを確立。前世代のステンレス鋼によるヒンジに比べ4倍の強度をもつチタンプレートのヒンジ、IP48対応と、長期間安心して使用いただけるよう耐久性も向上しています。

様々な角度で自立させることができるフレックスビュースタイルを採用。テントモード、90度開いた状態で手に持つビデオカメラモードなど、多様なシーンに合わせた撮影を可能にします。さらに5,000万画素のカメラを3つ採用。自由なアングルと高性能カメラシステムで、ユーザーの“撮りたい“をサポートします。

最新のAI 強化モバイルプラットフォーム「Snapdragon 8 Elite」により、moto aiなど様々なアプリやAIを、ストレスなくスムーズに使用することができます。

68W TurboPowerチャージ充電対応で充電時間を大幅に短縮。加えて、これまでより大容量の4700mAhバッテリーで、充電切れを心配することなく安心して1日中使えます。

モトローラ・モビリティ・ジャパン 「motorola razr 60 ultra」 発売日：2025年12月12日 公式オンラインストア販売価格：19万9800円（税込）

