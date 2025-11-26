ここまでトルコ1部のスュペル・リグは13節までを消化し、首位には勝ち点32でガラタサライが立っている。それを1ポイント差で追うのは、9勝4分で無敗を維持するフェネルバフチェだ。



フェネルバフチェはジョゼ・モウリーニョと別れ、今夏よりドメニコ・テデスコを指揮官に招聘。テデスコはベルギー代表でこそ評価が伸びなかったが、フェネルバフチェでは好発進だ。



その中で特別な存在となっているのがFWマルコ・アセンシオだ。昨季はパリ・サンジェルマンからアストン・ヴィラにレンタル移籍していたが、今夏にはフェネルバフチェへ完全移籍。トルコでのスタートは上々で、ここまで9試合に出場して6ゴール1アシストを記録。





イングランド・プレミアリーグとトルコ1部ではレベルに差があるものの、アセンシオはすでに昨季アストン・ヴィラで決めたリーグ戦3ゴールを超える数字を残したことになる。フェネルバフチェは今夏他にもマンチェスター・シティからGKエデルソン・モラレス、アセンシオと同じPSGからDFミラン・シュクリニアル、サウジアラビアのアル・ナスルからFWジョン・デュランをレンタルで加えるなど、積極的な補強を展開している。近年のトルコではガラタサライが圧倒的な強さを見せてきただけに、フェネルバフチェも今季こそはとの思いがあるだろう。アセンシオはリーグタイトル奪回へのキーマンとなりそうだが、このペースを維持できるか。