嵐の公式SNSが、11月26日に誕生日を迎えた大野智を祝福した。

■大野智の誕生日にファンから“いいね”と祝福が殺到！

【画像】大野智の笑顔ショット／ツアー「We are ARASHI」詳細／【動画】嵐メンバーが5人揃った仲良し動画も話題

投稿では「リーダー、お誕生日おめでとう！ Happy Birthday, Ohno!」と日本語と英語でメッセージ。白を基調に赤の装飾が施された衣装をまとい、ステージ上でマイクを手に笑顔を見せる大野の写真を公開した。

コメント欄には、「リーダーおめでとう！」「この写真を選んでくれたの泣ける」「ずっと大好き」「生まれてきてくれてありがとう」「今日も嵐でいてくれて本当にありがとう」など、温かい祝福の声が続々。投稿は瞬く間に多くの“いいね”を集め、変わらぬ人気の高さを示した。

■コンサートツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』詳細発表で高まる期待

来年での活動終了を発表している嵐。先日、ついにラストツアーの詳細も明らかになった。タイトルは『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。

札幌を皮切りに、東京・名古屋・福岡・大阪を巡り、最後は再び東京ドームという豪華なスケジュールに、ファンからは喜びと期待がさらに高まっている。

■嵐メンバーが5人揃った仲良し動画も話題！