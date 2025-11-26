２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．９５ドル（－０．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１７７．３ドル（＋４６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０９３．４セント（＋６３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．２５セント（＋５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．５０セント（－０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２４．７５セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．３９（－１．５９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５７．９５ドル（－０．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１７７．３ドル（＋４６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０９３．４セント（＋６３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．２５セント（＋５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．５０セント（－０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２４．７５セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．３９（－１．５９）
出所：MINKABU PRESS