表現方法も、物語も、遊び方も…全てが進化し続けるゲームの世界へ！

毎年恒例となった anan のゲーム特集の第 4 弾をお届けします！ エンタメとして楽しめるのはもちろんのこと、人生を変えるような心震える物語に出合えたり、新たな知識や価値観に触れたり、キャラクターに恋したり、別の人生を擬似体験できたり…ゲームの魅力は無限です。今年も、広がり続けるゲームの世界へご案内します！

特集は、今回も、ゲームファンの熱い声や、伝説的クリエイターの創作の裏側を知るインタビュー、注目ソフトの魅力解剖など、盛りだくさんの内容になっています。

話題作『都市伝説解体センター』のヒットの秘密に迫る作り手取材、川村壱馬さんが深いゲーム愛を語るインタビュー、可愛いドット絵ゲームが人気の「カイロソフト」会社探訪、ゴー☆ジャスさんが伝えるレトロゲームの魅力、背筋さんに聞くホラーゲームの楽しみ方、カードゲームやカルタから TRPG まで取り上げた最新アナログゲームガイド、犬山紙子さんがトライする変化球乙女ゲーム、ZETA DIVISIONのスペシャルグラビアを盛り込んだバックカバーからの後ろ読み企画など、一冊にゲームの楽しさをたっぷりと詰め込みました。さらに、小島秀夫監督、金子一馬さんというレジェンドクリエイターへの豪華インタビューもお見逃しなく！

毎回話題の人を取り上げているCLOSE UP のコーナーでは、話題の覆面作家・雨穴さんが登場し、インタビューとともに、ご自身による貴重な撮り下ろしフォトを掲載します。

通常版表紙では、Hey! Say! JUMPの皆さんがゲームの世界観をグラビアでとびきり美しく、かっこよく表現。スペシャルエディション表紙には、話題の3Dアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』よりカートとマックスが登場します。スペシャルエディションは「銀河の果てまで！ ときめきメテオシール」の付録付きです！（SN）