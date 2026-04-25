東京ディズニーランド「スター・ツアーズ」が特別仕様に！マンダロリアンとグローグー好きは必見。必ず見られるのは今だけ。

東京ディズニーランドでは、2026年4月23日から期間限定で、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」が特別バージョンになっています。

マンダロリアン＆グローグーが必ず登場！

スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念しての特別仕様です。

同アトラクションでは4月23日から6月30日までの期間中、通常ランダムで見られるマンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンで運行されます。ファンにはたまらない内容です。

これを記念した特別イベントには、マンダロリアンやグローグーの仮装をしているゲストたちが駆け付けました。

4月23日から5月10日の間は、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」フォトパネルを手に、ゲストを出迎えます。一緒に写真撮影するのも思い出になりそう。

またパーク内のレストラン、「ソフトランディング」では、宇宙をイメージしたドリンク「ギャラクティック・ブリーズ（バタフライピーシロップ＆乳酸菌飲料、マンゴー）」も楽しめます。価格は750円。

ドリンクには、キラキラと輝くパウダーが......！

軽く混ぜると、なんと深い紫色に変身します。宇宙のきらめく星のような銀河を想像する、見た目でも楽しめるドリンクです。

このほか、グッズも見逃せません。「グローグー」のピンバッジはいつも目に見えるところに着けていたくなる可愛さです。価格は各1200円。

ファンはもちろん、これをきっかけにマンダロリアンやグローグーを好きになる人も続出しそう......。気になる人はぜひ訪れてみて。

4月24日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

商品およびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります。

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東京バーゲンマニア編集部