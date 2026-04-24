Zaがついに日本初上陸♡1本で叶うナチュラル美肌プライマー登場

アジア女性の肌ニーズに寄り添ったコスメブランド「Za（ジーエー）」が、ついに日本初上陸♡2026年4月22日より展開がスタートし、ブランドを代表するマルチ機能プライマーが登場します。毛穴カバー・トーン補正・UV対策まで1本で叶う手軽さと、軽やかな使用感が魅力。毎日のベースメイクをぐっとシンプルにしてくれる注目アイテムです♪

1本で完成♡多機能プライマー

Za プライマー

価格：2,090円(税抜)

累計1,000万本以上*の販売実績を誇る「Zaプライマー」は、忙しい女性に嬉しい機能を凝縮したアイテム。

毛穴カバー/トーン補正/うるおいキープ/UVカット（SPF34～36／PA++）

軽やかなテクスチャーで肌になじみ、素肌感を活かしながら自然にトーンアップ。ナチュラルなのにきちんと整った印象を叶え、「頑張りすぎないのにキレイ」な仕上がりを実現します。

*2011年～2024年の累計販売数量（Zaブランド調べ）

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選べる4色＆商品ラインアップ

ホワイト

自然にトーンアップし、明るくなめらかな肌へ

#01グリーン

赤みやニキビ跡をカバーし、均一な肌印象へ

#02パープル

くすみを補正し、透明感のある肌に

03ピンク

血色感をプラスし、ふんわりやわらかな仕上がりに

単品使いでもファンデーションの下地としても使え、毎日のメイクに取り入れやすい設計です。

日本展開＆販売情報

「Zaプライマー」は、一部のドン・キホーテ店舗にて先行・限定発売。手に取りやすい価格帯と使いやすさで、日常のベースメイクにぴったりのアイテムです。

毎日メイクをもっとシンプルに♡

Zaのプライマーは、忙しい朝でもさっと美肌を仕込める頼れる存在。軽やかな使い心地と多機能性で、ナチュラルなのにしっかり整う理想のベースメイクを叶えてくれます。毎日のメイクをもっと快適に、自分らしく楽しみたい方はぜひチェックしてみてください♪