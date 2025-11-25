¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¤¬²¿»®¤Ç¤â¡ÖÈ¾³Û¡×¡Ê968±ß¢ª484±ß¡Ë¡¢·×10ÉÊ°Ê¾å¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡Úµí³Ñ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û
¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Öµí³Ñ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹õÌÓÏÂµí¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¤Æù¤ÎÆüº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¡Á12·î10Æü(¿å)¤Î2½µ´Ö¡£¢¨Ê¸Ãæ²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê
¡Ö¤¤¤¤Æù¤ÎÆüº×¤ê¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡È²¿»®¤Ç¤â¡ÉÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ê968±ß¢ª484±ß¡Ë¤ÏÈ¾³Û¤ÇÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾åÀÖ¿È¤¯¤é¤·¤¿¡×¤Ï¡Ö1,188±ß¡×¤¬¡Ö858±ß¡×¤Ë¡¢¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×¤Ï¡Ö1,078±ß¡×¤¬¡Ö748±ß¡×¤Ë¤Þ¤Ç°Â¤¯¤Ê¤ë¡£Ì£¤ï¤¤¡¦¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤·Ú¤ËìÔÂô¤Ê¡È¹õÌÓÏÂµí»°Ëæ¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó»Í¼ïÀ¹¤ê¡×¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ê968±ß¢ª748±ß)¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ä¡ÖÌµÅü¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤â¡Ö209±ß¡×¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¡Á12/10Æü(¿å)
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ
¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤ò½ü¤¯
¡¦ÍøÍÑÊýË¡
ÃåÀÊ»þ¡¦²ñ·×»þ¤Ëµí³Ñ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸²èÌÌ¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨
¢¨³ä°ú¸å¤Î°û¿©Âå¶â¹ç·×¤¬2,000±ß°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¡¦Í¥ÂÔ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê»ÍÑ²Ä¤ÎµºÜ¤Î¤¢¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï½ü¤¯¡£¢¨ÍøÍÑ¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ò¡Ö¤¤¤¤Æù¤ÎÆüº×¤ê¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ó
¡ü¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó
ÄÌ¾ï²Á³Ê968±ß¢ª484±ß
ÏÂµí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£»é¤¬¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó
¡ü¹õÌÓÏÂµí¾åÀÖ¿È¤¯¤é¤·¤¿
ÄÌ¾ï²Á³Ê1,188±ß¢ª858±ß
Äø¤è¤¤»é¤ÈÀÖ¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê°ìÉÊ¡£Æù¤ÎËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀÖ¿È¤Ë¡¢Áú¹ß¤ê¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹õÌÓÏÂµí¾åÀÖ¿È¤¯¤é¤·¤¿
¡ü¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó
ÄÌ¾ï²Á³Ê1,078±ß¢ª748±ß
¹ü¤Î¿ñ¤«¤é½Ð¤ë»Ý¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¡£µí°ìÆ¬¤«¤é¤ï¤º¤«¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ü¤È¹ü¤Î´Ö¤ÎÆù¡£
¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡Û
¡ü¥Û¥ë¥â¥ó»Í¼ïÀ¹¤ê¡Ê±ö¥À¥ì¡¦Ì£Á¹¥À¥ì¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê968±ß¢ª748±ß
µí¥ì¥Ð¡¼¡¦¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦¡¦¸üÀÚ¤ê¥ß¥Î¡¦¤ä¤ß¤Ä¤ÆÚ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£¿§¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¤·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÉÊ¡£
¡ü¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê583±ß¢ª209±ß¡Ë
¡üµí³ÑÌµÅü¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼
ÄÌ¾ï²Á³Ê528±ß¢ª209±ß
¡ü³Æ¼ï¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯
ÄÌ¾ï²Á³Ê418±ß¢ª209±ß
¥Û¥ë¥â¥ó»Í¼ïÀ¹¤ê¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤â°Â¤¯¤Ê¤ë