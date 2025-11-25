º£°æÃ£Ìé¡ÖËÍ¤ÏÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ìÈÖ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×ÂÇÅÝ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àë¸À¡ªÆüËÜÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à´õË¾ÍýÍ³¤â
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦54¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£º£¸å¤ÎµåÃÄÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ç2Ç¯´Ö¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÀèÇÚ¡¢¾¾ºäÂçÊå»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾ºä»á¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤Èº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËMLB¤ÎµåÃÄ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤¦¤»¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê²óÅú¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¤¤È´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«Áª¼ê¡¢»³ËÜÅê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤·¤Æ¤³¤½¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¤Ë¾¾ºä»á¤â¡Ö°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£¡ÖËÍ¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÊÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¡ËÅê¤²¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÐÀï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£°æ¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀè¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é²¿¤Ç¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È²¶¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤êË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÎÊÉ¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£