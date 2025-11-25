ÆüËÜ¤ÎÂçÆ°Ì®¡Ö¿·Ì¾¿À¹âÂ®¡× ¤¤¤Ä¡ÈÁ´Àþ³«ÄÌ¡É¤¹¤ë¡© ÃÏ¹ö½ÂÂÚ¤Î¡ÖÅ·²¦»³¡×¡ÖµþÅÔÅì¡×¡ÖÁðÄÅ¡×¤â²ò¾Ã¤Ø¡© °¦ÃÎ¡Á¿À¸Í¤Î¡ÖºÇÃ»¡¦²÷Å¬¥ë¡¼¥È¡× ¥Ö¥ÄÀÚ¤ìÌ¤³«ÄÌ¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«
ÃæÉô¡¦´ØÀ¾¤Î¡ÖÂç½ÂÂÚ¡×¤¬º£¸åÊÑ²½¡©
¡¡Ì¾¸Å²°ÊýÌÌ¤«¤éµþÅÔ¡¦Âçºå¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¿À¸Í¤Ë»ê¤ë´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎÂçÆ°Ì®¡ÖÌ¾¿À¹âÂ®¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·Ì¾¿À¹âÂ®¡×¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉô¤Ï³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÂçÄÅJCT¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Á¾ëÍÛJCT¡¢È¬È¨µþÅÄÊÕJCT¡Á¹âÄÐJCT¤¬Ì¤³«ÄÌ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ä³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÃæÉôÊýÌÌ¤È´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎÃæ¿´Éô¤ò·ë¤ÖÌ¾¿À¹âÂ®¤Ï¡¢1965Ç¯¤ËÁ´Àþ¤¬³«ÄÌ¡£
¡¡ÅìÌ¾¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÉô¡¦´ØÅìÊýÌÌ¤ÎÊªÎ®¤È¡¢¼¢²ì¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¿À¸Í¤Î³ÆÅÔ»Ô¤òÄ¾ÄÌ¤µ¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜ½£¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÅ¸¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¿À¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸òÄÌÎÌ¤ÏÇüÂç¤ÊÎÌ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·³«ÄÌ¤·¤Æ¤«¤éÇ¯·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢Æ»Éý¤â¶¹¤¯¤ÆÂ®ÅÙ¤â½Ð¤»¤º¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤ÜËèÆü½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î°ìµÜJCT¼þÊÕ¤ä¼¢²ì¸©¤ÎÁðÄÅJCT¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎµþÅÔÅìICÉÕ¶á¤äÅ·²¦»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾¿À¹âÂ®¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÅÙ´ôÉì¸©¤òÄÌ²á¤¹¤ë´ûÂ¸¤ÎÌ¾¿À¹âÂ®¤È¤Ï¥ë¡¼¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÅìÌ¾¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë°ËÀªÏÑ´ßÆ»»ÍÆü»ÔJCT¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾ÄÌ¤·¡¢»°½Å¸©¤È¼¢²ì¸©¤Î¸©¶ÉÕ¶á¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤Þ¤ÇÈ´¤±¤ë¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±äÄ¹Ìó160km¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ö¥ÄÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¤â³«ÄÌ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2008Ç¯2·î¤Îµµ»³JCT¡ÁÁðÄÅÅÄ¾åIC³«ÄÌ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¾ëÍÛJCT¡ÁÈ¬È¨µþÅÄÊÕJCT¤È¹âÄÐJCT¡ÁÀîÀ¾IC¤¬³«ÄÌ¡£¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËÀîÀ¾IC¡Á¿À¸ÍJCT¤¬³«ÄÌ¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¹âÄÐJCT¡Á¿À¸ÍJCT¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñÆ»¤Î¿áÅÄJCT¤ò´°Á´¤Ë²óÈò¤Ç¤¡¢¤·¤«¤â¤«¤Ê¤êÀþ·Á¤â¤è¤¯Áö¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·Á´ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¤¯¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥ë¡¼¥È¤âÃ»¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÅÄJCT¡Á¿À¸ÍJCT¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌ¾¿À¡¦Ãæ¹ñÆ»·ÐÍ³¤ÇÌó160Ê¬¡Ê240km¡Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¡¢Ìó120Ê¬¡Ê200km¡Ë¤ËÃ»½Ì¡£
¡¡ÊªÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´ØÀ¾¡ÁÃæÉô¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÌó19Ëü¥È¥ó¡¿Æü¡¢´ØÀ¾¡ÁÃæ¹ñ»Í¹ñ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÌó13Ëü¥È¥ó¡¿Æü¤È¤¤¤¦Å·Ê¸³ØÅª¤ÊÎÌ¤Î¥â¥Î¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä¿×Â®¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Ëü¤¬°ì¡¢ºÒ³²¤äÂç»ö¸Î¤ÇÌ¾¿À¡¦Ãæ¹ñÆ»¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢±ä¡¹¤È±ª²óÏ©¤òÁö¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Î¼Â¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Ï©¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ûÂ¸¤ÎÌ¾¿À¡¦Ãæ¹ñÆ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ä¤ëÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¤ÏÂçÄÅJCT¡Á¾ëÍÛJCT¤ÎÌó25.1km¡¢È¬È¨µþÅÄÊÕJCT¡Á¹âÄÐJCT¤ÎÌó10.7km¤Î2¶è´Ö¤Ç¡¢Á°¼Ô¤Ï2028Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¸å¼Ô¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤Î³«ÄÌ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¹©»ö¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÏ¢ÍíÄ´À°²ñµÄ¤ÎÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±§¼£ÅÄ¸¶IC¡Ê²¾¾Î¡ËÉÕ¶á¤ÇÍÑÃÏÇã¼ý¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÍÑÃÏÇã¼ý¤¬ºÑ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¹©»ö¤ÎÃå¼êÎ¨¤â100¡ó¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÃæ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¤«¤±¤é¤¬Â¿ÎÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢¹©»ö¤Îµ¡³£¤¬Â»½ý¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÃÏÈ×¤ÏÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¼Á²þÎÉ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¡¢4·îËö¤ËÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë4¤Ä¤Î¶¶¤ê¤ç¤¦¡ÖµÜÀî¶¶¡×¡ÖµÈ¾Í»ûÀî¶¶¡×¡ÖÂç¸ÍÀî¶¶¡×¡Ö¾åÃæÌî¶¶¡×¤¬¤¹¤Ù¤ÆËÜÀþ¤ÈÀÜÂ³¡£8·î¤Ë¤Ï¶¶¤ê¤ç¤¦ËÜÂÎ¤Î¾åÉô¤Î¹½Â¤Êª¤ò»Ü¹©Ãæ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹âÂ®¤Î¶¶¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÅÚ¹©¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤Àº½Íø¤¬Â¿¿ô»Ä¤ë¾õÂÖ¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½ºß¤Î³«ÄÌÍ½Äê¤Ï2028Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë1¡Á2Ç¯ÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¬È¨µþÅÄÊÕJCT¡Á¹âÄÐJCT¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤¬4³ä¡¢¶¶¤ê¤ç¤¦¤¬4³ä¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ã±¤ËÅÚ¹©¤ÇºÑ¤à¶è´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹©»ö¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2024Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹âÄÐJCT¤Î°ìÉô¤ÇÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ì¤Ãå¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç¤â°ÍÁ³Ãå¼êÎ¨98¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¹©»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½ºß¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÍäÀî¤Ë¤«¤«¤ë¡ÖÍäÀî¶¶¡×¤Î¹©»ö¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¶µÓ¤Ï·úÀßºÑ¤ß¡£Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¶¶¤Î·Á¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤ÏÂçºå¤ß¤É¤ê¤ÎÉ´Áª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö±ÅÂ¥è¥·¸¶¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÌ¤³«ÄÌÉô¤È¤â¤Ë¹©»ö¤Ï¿ÊÄ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾å¼ê¤¯¿Ê¤á¤Ð¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÃæÉô¡¦´ØÀ¾¤ÎÂç½ÂÂÚ¤âÂç¤¤¯ÍÍÁê¤òÊÑ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£