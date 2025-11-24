¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó 2025Ç¯11·î24Æü 23»þ20Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)¡ÊNY»þ´Ö09:00¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:00¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á4112.80¡Ê-3.20¡¡-0.08%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¸¶Ìý¤Ï£µ£¸¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á11/24±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£´£°£¸£¸¥É¥ëÉÕ¶á¡¢Àè½µËö¤«¤éÈ¿Íî¤â¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤ÎÍÍÁê