Ç¤¬¤¤¤ëÉô²°¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Î¡Ø¾Ã½ÂÐºö¡Ù5Áª¡¡ ¸ú²ÌÅª¤Ê¤ªÁÝ½ü¤Î¥³¥Ä¤â¤´¾Ò²ð
Ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô²°¤Î¾Ã½ÂÐºö
1.¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤
¥Ë¥ª¥¤¤¬Éô²°¤Ë¤³¤â¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î´¹µ¤¤¬ºÇ¤â¼ê·Ú¤Ç³Î¼Â¤Ç¤¹¡£Ç¤ÎÃ¦ÁöÂÐºö¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áë¤ò³«¤±¤Æ¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áë¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
2.ÉÛÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥¹¥×¥ìー
¥½¥Õ¥¡¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢¥«ー¥Æ¥ó¡¢Ç¥Ù¥Ã¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÛÀ½ÉÊ¤Ï¥Ë¥ª¥¤¤¬ÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÀö¤¤¡¢ÀöÂõ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢Ç¤¬¤Ê¤á¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¾Ã½¥¹¥×¥ìー¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.Ç¤ÎÂÎ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä
Ç¼«¿È¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢È´¤±ÌÓ¤ä¥Õ¥±¡¢Èé»é±ø¤ì¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î¤â¤È¤ò¼è¤ê½ü¤¯Ìò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤¬¸ý½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤¤Ä¤¤¸ý½¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¾Ã½¸ú²Ì¤Î¹â¤¤Çº½¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë
¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¸»¤Ç¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¾Ã½¸ú²Ì¤Î¶¯¤¤Çº½¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¼þ¤ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥¤¥ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã½¥·ー¥È¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¥Õー¥É¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤Ï¤¹¤°¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë
ÆÃ¤Ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ë¥ª¥¤¤¬¤ªÉô²°¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢»Ä¤Ã¤¿¥Õー¥É¤ò¤¹¤°¤ËÊÒÉÕ¤±¡¢¿©´ï¤âÀö¤Ã¤ÆÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤¬¤¤¤ëÉô²°¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤ªÁÝ½ü¤Î¥³¥Ä
¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ÏÁá¤¯
¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎÁÝ½ü¤Ç¤¹¡£±ø¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢½¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ø¤ì¤¿Çº½¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½ü¤¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÞ¤òÆó½Å¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ð¤Ã¤Æ¥Õ¥¿ÉÕ¤¤Î¥´¥ßÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Çº½¤òÁ´Éô¼è¤êÂØ¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÍÆ´ï¼«ÂÎ¤â¿åÀö¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥¨¥ó»À¡¢½ÅÁâ¤ò³èÍÑ
¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢½¡Ê¥¢¥ë¥«¥êÀ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»ÀÀ¤Î¥¯¥¨¥ó»À¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¿å200ml¤Ë¾®¤µ¤¸1ÇÕ¤Û¤É¤Î¥¯¥¨¥ó»À¤òÍÏ¤«¤·¤¿¥¹¥×¥ìー¤òºî¤ê¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¿á¤¤«¤±¤Æ¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤È¡¢¥«¥Ó¼è¤êºÞ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë±öÁÇ·Ï¤ÎÀöºÞ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ëº®¤¼¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÅÁâ¤Ï¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èé»é±ø¤ì¤ä¤¦¤ó¤Á¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤É»ÀÀ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÃæÏÂ¤·¤Æ¾Ã½¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿å500ml¤ËÂç¤µ¤¸1ÇÕ¤Û¤É¤Î½ÅÁâ¤òÍÏ¤«¤·¤¿¥¹¥×¥ìー¤òºî¤ê¡¢Ç¤ÎÈé»é±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡¢Ç¥È¥¤¥ì¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¿á¤¤«¤±¤Æ¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥¨¥ó»À¡¢½ÅÁâ¤Î»ÈÍÑ¸å¤Ï¡¢¿å¿¡¤¤ÇÀ®Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁÝ½ü¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤¬»Ä¤Ã¤¿ÉÛÀ½ÉÊ¤Ï»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤Ç¤Ä¤±ÃÖ¤Àö¤¤¤ò¡¢Èé»é±ø¤ì¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÅÅ²ò¿å¤Ç¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Î¤¤¤ëÉô²°¤Î¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÍ½ËÉ¤È¥Ë¥ª¥¤¤Î¸µ¤òÃÇ¤Ä¤ªÁÝ½ü¤Î2¤Ä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ª¥¤¤Î¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¤ÊÉô²°¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÂÐºö¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ç¤È¤ÎÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£