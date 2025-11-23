¡Öµð¿Í·³¡×ºÆ·ú¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ä¡Ö4ÈÖ¡×¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤â¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥óÊä¶¯¤ÏËþÅÀ¡×¤ÎÀ¼¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤¬Âº·É¤¹¤ë¡Ö·ò¤µ¤ó¡×°ÜÀÒ¤Î¸ú²Ì¤Ï
²¬ËÜ¤ËÂå¤ï¤ë4ÈÖ¸õÊä
¡¡Íèµ¨¤Îµð¿Í¤Ï¡ÖºÆ·ú¡×¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¡Ö¿É¤¤°Å¹õ»þÂå¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¹ÈÇòÀï¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢ºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤ï¤º¤Ë¡¢µå¾ì3³¬¤ÎÊüÁ÷¥Ö¡¼¥¹¤«¤é¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«²¼¤í¤¹Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î11·î8Æü¤Î3³¬ÀÊ´ÑÀï¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ä¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÇ¶¯¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÊä¶¯¡ª¡Ö·ò¤µ¤ó¡×¤È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÅÄÃæÅê¼ê¤È¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥º¤ÎËÜ³Ê±¦ÏÓ
¡¡µð¿Í¤Î¼ººö¿ô¤Ï24Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯58¸Ä¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï°ìµ¤¤ËÆ±¥ï¡¼¥¹¥È¤Î78¸Ä¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎÃ¥²ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£µåÃÄ¤Ï¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÊÆµå³¦Ä©Àï¤òÇ§¤á¤¿¡£Íèµ¨¤Ï4ÈÖ¤È¥¨¡¼¥¹¤¬ÉÔºß¡¢¹¶¼é¤Î¼ç¼´¤ò·ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥ê¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È·ÀÌó¤·¡¢¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¡Ù¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê25¡Ë¤¬ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯5·î¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢3¥ö·î°Ê¾å¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²¬ËÜ¤¬¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Øº£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ¯Â©¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡4ÈÖ¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²¬ËÜÉÔºß¤Î´Ö¡¢4ÈÖ¤âÌ³¤á¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡Ê28¡Ë¤Îµî½¢¤¬¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê26¡Ë¤ÈÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê19¡Ë¤ò¼ÂÀï¤ÎÃæ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÀô¸ýÍ§ÂÁ¡Ê26¡Ë¤È¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡Ê36¡Ë¤ÎÉüÄ´¤ËÅÒ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡È³°ÉôÊä¶¯¡É¤ÇËä¤á¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤âÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£Ç¯8·î¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¥Ö¡¦¥»¥¤¥â¥¢¡Ê27¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê°ÜÀÒ¾ðÊó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ëÊÆÌîµåÀìÌç»ï¡ÖTrade Rumors¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥»¥¤¥â¥¢¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤·¡¢µåÃÄ¤â¤½¤ì¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥»¥¤¥â¥¢¤Ïº¸ÂÇ¤Á¤ÇÂÎ·¿¤Ï¡¢º£µ¨¤Þ¤ÇDeNA¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê33¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·½Å¤½¤¦¤ÊÂÎÉÕ¤¤À¤¬¡¢±Ô¤¤¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂçÈôµå¤òÈô¤Ð¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÌó6½µ´Ö¤À¤±¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÇÎ¨¤Ï2³ä5ÎÒ¡¢ËÜÎÝÂÇ1¤ÈÄã¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï30¥Û¡¼¥Þ¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½ªÈ×Àï¤Î6½µ´Ö¤Ç83ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢32¸Ä¤Î»°¿¶¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÅö¤¿¤ì¤ÐÈô¤Ö¡×¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼éÈ÷¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤·¤«¼é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï°ìÎÝ¤«DH¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¾º³Ê¤È¤Ê¤ë¼ã¼ê¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËµåÃÄ¤¬¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¾Íè¤òÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥º¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç·¿Ç¯Êð¤«¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤Ç¤Ï¿·Ç¤¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯¡¦Æó·³´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤¬¡¢»°ÄÍÎ°À¸¡Ê21¡Ë¤ËÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢»°ÄÍ¼«¿È¤âÂÇµå²»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Öº¸ÂÇ¤Á¤Î»°ÄÍ¤Ë¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Íã¥Ý¡¼¥ë¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÂÇ·â¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡»°ÄÍ¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤òÁè¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¡£
¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¡¢·ò¤µ¤ó
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸Í¶¿¤ä¡¢3Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿»³ºê°Ë¿¥¡Ê27¡Ë¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¡Ê26¡Ë¤Ê¤É¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¸õÊä¤ÏÂ¿¤¤¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤â1°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ê23¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¡¢2°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷¡Ê22¡áÁáÂç¡Ë¡¢3°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿¡Ê22¡á°¡Âç¡Ë¤È3¿Í¤ÎÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·¿Í¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¾¡ÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÂç¹õÃì¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖTrade Rumors¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡Ê28¡Ë¤ÎNPB°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤ÎÂàÃÄÍ×Ë¾¤¬¡¢µåÃÄ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎNPBµåÃÄ¤¬¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö16Ç¯MLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ17ÈÖÌÜ¤Ç¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£97¥Þ¥¤¥ëÁ°¸å¡ÊÌó156¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ê¡¢¤É¤Îµå¼ï¤â¶Ê¤¬¤êÉý¤¬Âç¤¤¯¡¢Á´¤Æ¤¬¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢21Ç¯3·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Éüµ¢¸å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µåÂ®¤Ï2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó3.2¥¥í¡Ë°Ê¾åÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÉüÄ´¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤âÀèÈ¯ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ïºà¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÆ¹ñ¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤µ¤êNPB¹Ô¤¤òÇ§¤á¤¿¤È¤³¤í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢µð¿Í¤âÉüÄ´¤Î¾ðÊó¤ò·Ð¤Æ³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Åê¼êÊä¶¯¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Ê£¿ô¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËË«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢07Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢Ä¹¤¯³ÚÅ·¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ä¹ºä·òÌê»á¡Ê48¡Ë¤Îµð¿Í°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·»þÂå¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê37¡Ë¤â¡Ö·ò¤µ¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢Áá½ÐÆÃÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÇ·âÅê¼êÌò¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·»þÂå¤ÎÅÄÃæ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¼çÎÏÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â»î¹ç¤Î±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢³ÆÅê¼ê¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥×¥íÌîµåOB¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤éÅê¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡¢¤«¤ÄÅª³Î¤Ë¡×ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÅÄÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤¬È´¤±¤¿¸å¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÂ¤¤Ê¤É¤ÇÅÄÃæ¤Ï¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö·ò¤µ¤ó¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤¬Á´Á³°ã¤¦°æ¾å²¹Âç¡Ê24¡Ë¤Ê¤É¡¢¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ã¼ê¤Ë¤âÎÉ¤¤½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¤È¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¼ã¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤â
¡¡¤³¤Î¡Ö·ò¤µ¤ó¡×¤Î°ú¤È´¤¤À¤¬¡¢³ÚÅ·¥³¡¼¥Á¤Î·Ð¸³¤â»ý¤Ä¶¶¾å½¨¼ù¥³¡¼¥Á¡Ê60¡Ë¤«¡¢ÅÄÃæ¤Î¿äÁ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¶¯²½¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÀª¡Ê26¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê29¡Ë¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬60»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÁ°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¡¢Â§ËÜ¹·Âç¡Ê34¡Ë¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÈèÊÀ¤·¤¿µß±ç¿Ø¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬É¬Í×¤À¡£µî¤ë11·î19Æü¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µð¿Í¡¦»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤¬¤â¤Á¤í¤ó´ðËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¤È¥¨¡¼¥¹¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÂÉ¼è¤ê¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô