¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè12Àá ¥ê¥Ð¥×ー¥ë vs ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè12Àá ¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤È¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:00¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤Ï¥³ー¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥éー¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±óÆ£ ¹Ò¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
33Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥à¥êー¥ê¥ç¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î46Ê¬¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ë¥³¥í¡¦¥µ¥Üー¥Ê¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
55Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¦ー¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
68Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨ー¥¶¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
78Ê¬¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-3¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬0-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±óÆ£ ¹Ò¡ÊMF¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2025-11-23 02:10:27 ¹¹¿·