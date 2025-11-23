¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè12Àá ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó vs ¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:00¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥À¥Ëー¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿ー¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤Ï¥¤¥´ー¥ê¡¦¥Á¥¢¥´¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥ãー¥Ç¡ÊFW¡Ë¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥À¥à¥¹¥´ー¥ë¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
29Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤Î¥¤¥´ー¥ê¡¦¥Á¥¢¥´¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê¡ÊDF¡Ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¥¯ー¥Ñー¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
65Ê¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥À¥ó¥´¡¦¥¦¥¢¥¿¥Ã¥é¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ー¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
70Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥å¥ë¥¦¥Ã¥É¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î71Ê¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿ー¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥Ëー¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
79Ê¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¢¥¤¥¨¥ë¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥ー¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥À¥à¥¹¥´ー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥§¥Û¥ë¡¦¥ä¥ë¥â¥ê¥å¥¯¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ó¥¿¥ê¡¦¥ä¥Í¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¤¥¨¥ó¥»¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
84Ê¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬µÕÅ¾¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥å¥ë¥¦¥Ã¥É¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï15Ê¬¤Ë¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê¡ÊDF¡Ë¡¢64Ê¬¤Ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢90+1Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥ëー¥À¡ÊMF¡Ë¡¢90+4Ê¬¤Ë¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¡ÊGK¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©ー¥É¤Ï36Ê¬¤Ë¥À¥ó¥´¡¦¥¦¥¢¥¿¥Ã¥é¡ÊFW¡Ë¡¢90+5Ê¬¤Ë¥Ó¥¿¥ê¡¦¥ä¥Í¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
