´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÅß¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤Êµ¨Àá¡£ÅÅµ¤Âå¤ä¿©Èñ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÌµÍý¤Ê²æËý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¹©É×¤Ç½ÐÈñ¤ò¸º¤é¤¹¡É¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ê¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤Êë¤é¤·¡×¤ÇÀáÌó½Ñ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢ÀáÌóÎò6Ç¯¤Î¼çÉØ¤ß¤µ¤¤µ¤ó¡£5¿Í²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤¹¤ß¤µ¤¤µ¤ó¤Ë¡¢Åß¾ì¤Î½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹©É×1¡§²È¤Ç¤âÃÈ¤«¤¤³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë
Åß¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎäÂ¢¸Ë¤Î¿©ºàÀ°Íý¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª½µËö¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢²È¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤ËÎ¢µ¯ÌÓ¤ÎÉþ¤ä¸ü¼ê¤Î·¤²¼¡¢¤Ò¤¶¤«¤±¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢½Å¤ÍÃå¤Ç¡ÈÃÈ¤«¤µ¤ÎÅÚÂæ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤êÃå¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Æ¡¢ÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤Ë¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÈ¤«¤µ¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Åß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©É×2¡§¾×Æ°Çã¤¤¤¬·ã¸º¤¹¤ë¡ÖËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò¤â¤Ä
Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤äºÐËö¥»¡¼¥ë¡¢½éÇä¤ê¤Ê¤É¡¢¡ÈÊªÍß¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â°ÊÁ°¤Ï¡¢¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¤È¤«¡Öº£¤À¤±¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼å¤¯¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤À¤±½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¶ÏÇ¤¬Â¿¤¤µ¨Àá¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÈÇã¤¤Êª¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¤Ê¡ÈËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ï¡¢¡ÖÄê²Á¤Ç¤âÇã¤¦¡©¡×¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åß¤Î¾×Æ°Çã¤¤¤¬·ã¸º¤·¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©É×3¡§¡Ö¤Þ¤È¤áÄ´Íý¡×¤Ç¸÷Ç®Èñ¤È¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë
Åß¤ÏÆé¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤Ó¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡È¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤ÎÁêÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¡¢¸÷Ç®Èñ¤â¿©Èñ¤â¼«Á³¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤â¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¿ôÆüÊ¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢½µËö¤ÏÆéÎÁÍý¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢ÆéÎÁÍý¤ÏÍâÆü¤Ë»¨¿æ¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢¡È2ÃÊ³èÍÑ¡É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¿©ºà¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÄ´Íý¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Åß¤³¤½ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤ÀáÌó½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©É×4¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯²È¤Ç²á¤´¤¹
Åß¤Î½ÐÈñ¤ÇÂç¤¤¤¤Î¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈñÍÑ¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ä¤ª¤»¤Á¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó»Ù½Ð¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ÊÁ°¤Î¤ï¤¬²È¤â¡¢Ï¢µÙ¤Î³«Êü´¶¤«¤é¤Ä¤¤ºâÉÛ¤Î¥Ò¥â¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤À¤±½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¡ÖÀµ·î¤À¤«¤é¡×¤È¼«Í³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»¨¼Ñ¤ä¥×¥Á¤ª¤»¤Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀµ·îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÌµÍý¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤»¤º¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©É×5¡§¡ÈºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤Í·¤Ó¡É¤Ç²È»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë
°ÊÁ°¤Î¤ï¤¬²È¤Ï¡¢¡ÖÂç·¿Ï¢µÙ¤³¤½±ó½Ð¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÄ¥¤ê¤¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³äÁýÎÁ¶â¤äº®»¨¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Íº®¤ß¤äÄ¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÈÂç·¿Ï¢µÙ¤³¤½¶á¾ì¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¡É¤¬¤ï¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¤Ë¡£Î¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æº®»¨¤òÈò¤±¤Æ»þ´ü¤ò¤º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Î½¼¼Â¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç±Ç²è¥Ê¥¤¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤Í·¤Ó¤ò²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ªºâÉÛ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤°¤ó¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢²È¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤É¤ì¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¡È²æËý¤¹¤ëÀáÌó¡É¤è¤ê¤â¡¢¡È¿´ÃÏ¤è¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë½¬´·¡É¤¬¡¢Åß¤ò¸¤¯¾è¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ£Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ËÍ¥¤·¤¤¹©É×¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¯¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÅß¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ ·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¼¼²¹´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦