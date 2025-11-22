この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ」が公開した「テレワークと出社どちらが良い？【人事・経営者必見】【離職防止】【生産性】」では、精神科医・産業医である同チャンネルが、テレワークと出社、どちらの働き方がメンタルヘルスに良いのかを科学的データや最新研究を交えて解説した。



冒頭で、「働き方が多様になった今、家で働く人もいれば、会社に出社して働く人もいます。では、心の健康という視点から見ると、どちらがより良いのでしょうか」と問題提起。まずはテレワークのメリットとして「通勤ストレスからの解放」「自分のペースで働ける」「家庭や趣味の時間を取りやすい」点を強調。スタンフォード大学ニコラス・ブルーム教授の研究結果を引用し「在宅勤務を導入した企業で、従業員の離職率が3割以上減少」と紹介し、実際にメンタル面への好影響を裏付けた。



一方で、リモートワークの落とし穴も。「在宅勤務中の孤独や孤立感が、ウェルビーイングの低下と明確に関連していた」と、研究分析をもとに指摘。「自由さの裏側に自分をどう立するかという課題が隠れている」とし、自己管理の難しさや家庭環境によるストレス増大についても触れた。



逆に出社勤務の利点として、「オフィス勤務の最大の強みは、人とのつながりです」と強調。「社会的な交流は孤独感を防ぎ、チームの中で自分の居場所があるという感覚を強めてくれます」と語った。また、「通勤やオフィスという空間が心のスイッチになり、仕事と私生活を分ける手助けをしてくれます」と、“切り替え効果”の大切さを示した。しかし出社の問題点も冷静に提示。「通勤時間が長い人ほど、疲労やストレスを感じやすい」とし、職場での騒音や人間関係のストレスも無視できないと警鐘を鳴らした。



その上で、「最近注目されているのは、その中間にあるハイブリッド勤務です」と述べ、「ハイブリッド型が最もメンタル面でバランスが取れている」と最新データを根拠に明言。週数日の出社と在宅を組み合わせた働き方こそ「いいとこどり」とし、マイクロソフトの調査やイギリスの大規模調査を例に、「仕事の満足度や幸福度が高い」と訴えた。



最後に、「テレワークか出社かという二択ではなく、どのようにメンタル的に健全な働き方を設計するかが、企業のこれからの課題です」とメッセージ。「働き方の自由ではなく、働き方の安心です。出社でも在宅でも、社員が安心して力を発揮できる仕組みを作ることが最重要なメンタルヘルス対策」と締めくくり、企業への課題提起で動画を結んだ。