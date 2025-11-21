大炎上のtimelesz篠塚“不謹慎ギャグ”、フジテレビ「めざましテレビ」が謝罪
フジテレビは11月21日、情報番組「めざましテレビ」の公式サイトを更新し、“11月18日の放送内容”について謝罪した。
11月18日放送の「めざましテレビ」では、“マンスリーエンタメプレゼンター”を務めていたアイドルグループ・timeleszの篠塚大輝（23歳）が、自作のギャグとして「今はもう動かない おじいさんにトドメ〜」と、童謡「大きな古時計」の替え歌を披露。
しかし、「“おじいさんにトドメ”は不謹慎すぎる」「朝から不愉快だ」「レベルが低すぎる…」「そもそも自作のギャグじゃないだろ」などの声が噴出し、炎上状態となっていた。
この事態を受け、21日にtimeleszは所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて“謝罪文”を公開。フジテレビも「めざましテレビ」公式サイトに「先日の放送内容につきまして」として、「11月18日（火）の放送内容につきまして、さまざまなご意見をいただきました。視聴者の皆様に不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。今後とも安心してご覧いただける番組づくりに努めてまいります」と謝罪した。
11月18日放送の「めざましテレビ」では、“マンスリーエンタメプレゼンター”を務めていたアイドルグループ・timeleszの篠塚大輝（23歳）が、自作のギャグとして「今はもう動かない おじいさんにトドメ〜」と、童謡「大きな古時計」の替え歌を披露。
この事態を受け、21日にtimeleszは所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて“謝罪文”を公開。フジテレビも「めざましテレビ」公式サイトに「先日の放送内容につきまして」として、「11月18日（火）の放送内容につきまして、さまざまなご意見をいただきました。視聴者の皆様に不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。今後とも安心してご覧いただける番組づくりに努めてまいります」と謝罪した。