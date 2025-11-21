²ÃÆ£¼ÓÎ¤¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»ä¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡¢¥Õ¥Õ¥Õ¡Ä¡×¿·Å¹ÊÞ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡È¶¯µ¤¤ÊÃÍÃÊÀßÄê¡É
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î²ÃÆ£¼ÓÎ¤¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤¢¤ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¿·¤¿¤ËBAR¡ØË±Ñà¡Ù¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¡Øè½Î¤¡Ù¤ä¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¡ØLOCOS¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¡£¤Ê¤¼º£¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Ð¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡©²ÃÆ£¼ÓÎ¤¤Î¶á±Æ
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢³«Å¹Á°¤Î¡ØË±Ñà¡Ù¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö10Ëü±ß¤Ï°®¤ê¤·¤á¤ÆÍè¤Æ¡×
¡Ö¿Ê½Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥È¥¥¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¤¦4Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡È¶äºÂ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¼ò¤¬°û¤á¤ë¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤è¡È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ð¡¼¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶äºÂ¤è¤ê¤â²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¤Û¤¦¤¬±É¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°û¤ßÊý¤â¶äºÂ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤ê°û¤àÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÏÆø¤ä¤«¤Ë°û¤àÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡BAR¡ØË±Ñà¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÉÔ»àÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶äºÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Á³ÊÀßÄê¤â¶äºÂ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï10Ëü±ß¤«¤é¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯µ¤¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÆÃñ¥Ü¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°û¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ²ó¿ô¤Ç²Ô¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÈ¯¤¬¶¯¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¡£¤ª¼ò¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï¤ªÅ¹¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¡£¥±¥¿¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3¥±¥¿¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¼ò¤òÍê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»ä¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÈºÇÄã¸Â¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤¤¤¤¤ä¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ð¡¼¤ÈÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë²ÃÆ£¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ò°é¤Æ¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö5ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤ÏÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¡¢»ä¤¬»Å»ö¤Ç½Ð¤ë¤È¤¤Ï¡¢Êì¤ä¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¡ÈÊÒ¿Æ¤À¤«¤é¡É¤ÈÉÔ¼«Í³¤Ê»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ì¥¨¤ä¥Ô¥¢¥Î¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Ê¤É¡¢Ì¼¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤¦Á´Éô¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»Å»ö¤â´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¥Ð¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢²¿¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇÄã¤Ç¤â10Ëü±ß¤Ï°®¤ê¤·¤á¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»ä¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥Õ¥Õ¡Ä¡Ä¡×
¡¡»Å»ö¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Î²ÃÆ£¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤ÎÈà½÷¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£