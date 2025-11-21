この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyota氏が、「【注意点】悪口を言ってはいけない7つの理由／デメリットばかりの心理と末路を解説」と題した新動画を公開。動画内でRyota氏は、「悪口を言うことは、デメリットだらけ」という独自の視点から、多くの人が陥りがちな“悪口”の心理と、その末路について力強く語った。



動画の冒頭で、「悪口言うだけでデメリットが山ほどあるんですね」と語り、悪口を口にすることで生じる大きなリスクを徹底解説。まず、「悪口が集団の共通点になり抜け出せなくなる」「悪口を言えば言うほど上手くなり、新しい人にも欠点を探し始めてしまう」と、悪口の“依存性”を指摘する。さらに、「悪口ばかりのグループから抜けようとすれば、今度は自分がターゲットにされる」「悪口癖は自分自身の成長を止めてしまう」とし、人間関係がどんどん閉塞的になる負のサイクルに警鐘を鳴らした。



また、「悪口って、言いたくて言ってるんじゃないんですよ。悪口を言う何かがあって言ってるんですね」と、悪口の根底にあるストレスや不満にも言及。「主語を理解しない人間の脳の性質上、自分が悪口を言った内容が自分自身に跳ね返り傷つけている」と科学的な観点からも解説した。



悪口をやめるべき理由として、「正直、悪口言ったり書いたりしている暇があったら自分に役立つことをすべき」と時間的な無駄や、「悪口ばかりになればなるほど、自己成長が鈍化する」とのデメリットを挙げる。さらに、「悪口で人間関係が悪化するだけでなく、敵を作っていき人生がリスキーになる」と強調。人間関係が長期的に破綻する過程にも言及し、「最終的には孤立する」とその末路を断言した。



動画の締めでは、「今まで、すぐに悪口を言っていたけど、どうもこれだと良くないなと思ったら、褒めたり、良いことを伝える“真逆”の行動を1日でも試してほしい」と提案。「完璧にはやめられなくても、10回に1回、悪口を我慢するだけで徐々に減らせる」と視聴者に実践方法をアドバイスし、「行動を切り替えることで人生は好転する」とまとめた。



ココヨワチャンネルでは今後も、人間関係や心理についての役立つ情報を配信予定。裏側に隠れた「悪口が与える人生への影響」に警鐘を鳴らす内容は、視聴者に大きな反響を呼びそうだ。