65歳以上の高齢者はどのような年金生活をしているのか。『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）を出したジャーナリストの若月澪子さんは「厚生労働省の2023年の調査によれば、年金のみで生活をしている人の割合は41.7％にとどまっている。今後ますますこの割合は減っていくことになるだろう」という――。

■年金のみで暮らすシニアは5割に満たない

急速な高齢化によって年金制度は1965年（昭和40年）におよそ9人の現役世代が1人の65歳以上の高齢者を支えていた「胴上げ型」から、2012年には2.4人の現役世代が1人の高齢者を支える「騎馬戦型」になったという。そして2040年には、わずか1.4人で1人の高齢者を支える「肩車型」へ移行する未来が待ち受けている。

老人を1人で肩車したら、足元はおぼつかず、若者も老人も一緒に転んでしまうだろう。現役世代の高齢者に対する不満は、社会を大きく揺るがしはじめている。

一方で年金を受け取る側も、すでに「年金」一本で自らの老後を支えることは難しくなっている。厚生労働省の「国民生活基礎調査」（2023）によれば、65歳以上の高齢者のうち、年金のみで生活をしている人の割合は41.7％にとどまっている。今後ますますこの割合は減っていくことになるだろう。

「今の会社には65歳まで勤め、それを過ぎたら『NISA・タイミー・年金』の三本柱で暮らしていく予定です」

こう話す東京都在住のRさん（63）は、週末に、居酒屋でスポットワーク（スキマバイト）をしているミドルシニア。ロマンスグレーのサラサラヘアに、シャレたストールを巻いたRさんは、トレンディドラマ時代の石田純一のような「イケオジ（イケてるおやじの略）」である。

※写真はイメージです

■面接・履歴書不要の「スポットワーク」で稼ぐ

平日のRさんは、営業マンとして20年ほど勤めた紳士服の卸会社で、定年を過ぎた今も働いている。嘱託なので出勤するのは週4日ほどだ。

「現在の給料は定年前の7割ほど。手取りは月17万円くらいで、退職前よりも10万円ほど下がりました。ボーナスも出ますけれど、10万円ちょっとです」

Rさんはまだ年金を受給していない。一方で、社会保険や年金の負担は非常に重くなったと感じている。

「可処分所得が減りましたよね。ギリギリ生活はできますが、副業をしないと生活に潤いがない。持家ではないので家賃もかかります」

Rさんは60歳になる少し前から、副業でスポットワークをはじめた。

スポットワークとは、専用のアプリに個人情報を登録するだけで、自分の都合のいい時間に3〜5時間程度の単発のアルバイトで働くことができる新しい働き方だ。仕事に応募する時、面接も履歴書の提出も不要である。

都心の居酒屋で働く従業員は、今、学生アルバイトやフリーターのほかに、外国人労働者が増えている。それでも人が足りない店では、スポットワークを活用していることがある。スポットワークには、物流倉庫の仕分け作業や、スーパーの品出し作業など、初心者でも取り組みやすい仕事が多い。

■シニア男性が増えた飲食店の「バッシング」ワーク

「バッシング」と呼ばれる飲食店で皿を片付ける作業も、そうしたスポットワークの一つだ。

「スポットワークは自分が働きたい時にだけ入れるので、気楽です。仕事内容は客が食事をした後のグラスや皿を下げたり、洗い物など。レジを任されることはほぼありません」

※写真はイメージです

スポットワークの働き手は、若者や女性がメインだが、中高年男性も増えている。

「自分と同じような年齢の人を確実に見かけるようになりましたね。最近は大学生が少ないです。私の若い頃は3Kの職業といえば建設現場のようなところでしたが、今の若い人にとっては飲食が3Kなんじゃないですか」

働く時間は18〜23時くらいまで。重たい食器をトレンチに載せて厨房まで運び、食洗機の中に放り込み、さらに食器棚に食器を戻すのを繰り返す。しかしスポットワークは短時間労働のため休憩がない場合が多く、Rさんが入る週末の居酒屋は息つく暇もない。

「若い頃のようにビアホールでジョッキを6〜7杯持って、というのは難しい。でもグラスを4〜5杯トレンチに載せて運ぶのは経験があるので、体が勝手に動きます」

■「こいつは使える」と思ってもらうには

バッシングは肉体労働であり、単純労働でもある。しかし飲食店は「誰でもできる」仕事ではない。Rさんが居酒屋で働けるのは、若い頃に飲食業で働いた経験があるからだ。

Rさんは当時から簡単な調理や接客などを担当してきたという。スポットワーク大手のタイミーに掲載された求人を見ても、「飲食店経験が3カ月以上ある方」など、経験者を求めている募集がほとんどである。

「私は必ず、どのお店に入ってもまずは大きな声で挨拶することを心がけています。そうすると『こいつは使える』とすぐに思ってもらえる。それから、店のメニューに目を通しておくことも必須。皿を下げる時に、たまたま近くに座っているお客さんに注文を頼まれることもあるので」

こうした臨機応変さが求められることを、Rさんは経験上熟知している。しかしプロ意識を見せたところで、スポットワークでは時給が上がるワケではない。せいぜいまた来てほしいという「リクエスト」が来るだけだ。

スポットワークのアプリでは、ファミレス、中華料理店、ホテルのレストランなどのさまざまな飲食店の求人を目にする。その中でも、Rさんは居酒屋を選んでいる。

「居酒屋は単価が高いんですよ。それに高級レストランは、メニューがややこしかったり、万が一グラスを割ってしまった場合に気を遣ってしまう。その点、居酒屋で使う食器はどうせ安物ですから」

■貯金の9割をNISAに突っ込んだ

東京都内でバッシングの時給は最低賃金の1163〜1300円程度（2025年6月時点）。Rさんが飲食店の副業に入るのは、月に数回で、本業が休みになる金曜日か土曜日の夜だ。副業収入は手取りで月5万円前後である。

「せどりなどネットでできる副業などを模索していた時期もありましたが、なかなかまとまったお金になりません。飲食のような肉体労働は今のところ問題ないですが、徐々に続けるのが難しくなるでしょう」

そんなRさんが副業と同時にはじめたのが、NISA（少額投資非課税制度）である。かんたんに言うと、一定額まで、購入した株や投資信託の利益に税金がかからないという制度だ。

「それまで私は投資の経験がなく、最初はお守りのつもりでNISAを始めたのです。しかし、投資関連のYouTubeなどもチェックするうちに、こっちのほうがいいと思って。今は貯金の9割にあたる500万円ほどをNISAに突っ込んでいます」

シニア世代の投資に関しては、「投資額は余剰資金の2割程度が目安」「投資より現金を多めに」というアドバイスを見かける。しかし、Rさんはその逆だ。投資には当然リスクもあるが、不安はないのだろうか。

「貯金はお金がほとんど増えないので最悪です。年金も信用できません。私は65歳を待たずに今から年金受給を開始して、その分をNISAに回そうかと考えているくらいなんです」

■年金の繰り上げ受給を迷わず選ぶワケ

昭和36年4月以降生まれの男性は、老齢厚生年金の受給開始が65歳からに引き上げられている。Rさんは昭和37年生まれなので、これに当てはまる。申請すれば60歳から受給はできるものの、早く受給を開始すれば受給額は下がる。それでもRさんは、もう年金を払う側ではなく、受け取る側に回りたいと考えている。

「これから年金が増えていくことはないでしょうし、この先物価がどんどん上がっていくことを考えると、今、高い年金を給料から吸い取られるのは納得できない。それなら払うより貰うほうになって、投資に回したほうがマシですよ」

しかしRさんが投資を始めてから、何度か大きな暴落が起こっている。2024年8月の「令和のブラックマンデー」と、2025年4月に起こった「トランプ関税ショック」だ。

しかしRさんは平然としていた。

「株価が下がったら買い足せばいいのです。慌てて売ってしまう人もいるので、それはむしろチャンスと捉えています。どんな銘柄を買い足すかは、だいたいYouTubeの知識なんですけどね」

慣れたものだ。退職をきっかけに投資を始める人は増加している。Rさんは「高配当株」という利回りの高い株を、NISAの非課税枠で運用しているという。

※写真はイメージです

■「もっと早くはじめておけばよかった」と後悔

若月澪子『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）

「高配当株は1年に1〜2回は配当金が収入として入ってくるから、投資信託のような長期運用ではないので、シニアにはおすすめです。貯蓄の9割を投資に回しても、大きな買い物をしない限りは困ることはない。むしろもっと早くはじめておけばよかったと後悔しているところです」

株を買い足しているRさんは、配当金が徐々に増える一方で、65歳から受け取る年金は月額10万円弱だという。

「私は30歳くらいまでフリーターだったんです。その後の正社員時代も給料が安かったので、年金は月10万円もありません。年金は生活を支えていくものというより、多少のゆとりをもたせるものと考えています」

「NISA・タイミー・年金」の三本柱は、Rさんのような低年金の人の生存戦略なのだろうか。

若月 澪子（わかつき・れいこ）

ジャーナリスト

1975年生まれ。ジャーナリスト。大学卒業後、NHK高知放送局・NHK首都圏放送センターで有期雇用のキャスター、ディレクターとしてローカル放送の番組制作に携わる。結婚退職後に自殺予防団体の電話相談ボランティアを経験。育児のかたわらウェブライターとして借金苦や終活に関する取材・執筆を行う。生涯非正規労働者。ギグワーカーとしていろんな仕事を体験中。著書に『副業おじさん』（朝日新聞出版）。

（ジャーナリスト 若月 澪子）