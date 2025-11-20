¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½2026¡×ÆîÌîÂó¼Â¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬WÇÕ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ø¡¢ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤ËJFA¡¦¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½2026¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶¦Æ±È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SAMURAI BLUE(¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½)¤ÎÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¡¢µ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¡£¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¡¢ÃæÂ¼¤Î3Áª¼ê¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÖJI BLUE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¢£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½2026 ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ
¤Þ¤º¤ÏËÁÆ¬¡¢JFA²ñÄ¹¡¦µÜËÜ¹±Ì÷¤µ¤ó¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÇëÈø¹§Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼çºÅ¼Ô°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶â»Ò¾¡ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½2026 ¥Û¡¼¥à ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈHORIZON(¿åÊ¿Àþ)¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¿Àþ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÏSAMURAI BLUE¤ÎDNA¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤ò°Ï¤à¶õ¤È³¤¡É¤«¤éÀ®¤ë¿åÊ¿Àþ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤¤¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄSAMURAI BLUE¤Î¸Ø¤ê¤È³Ð¸ç¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼ ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È°¤½¤Íå¡É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¶¯ÎÏ¤Ê¼é¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°¤½¤Íå¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎºÇ¸åÊý¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÂçÃÀ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤äÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à°Ê¾å¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¢£¢£Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼
3D¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤Çºî¤é¤ì¤¿¹âÄÌµ¤ÀÇ½¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¼¥É¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨¤è¤¯´À¤òµÛ¼ý¡£¤½¤ì¤òÉ½ÌÌ¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤â¹â¤¤ÄÌµ¤À¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤¬»ýÂ³¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥¯¡¼¥ë+(¥×¥é¥¹)ÁÇºà¤¬´À¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯µÛ¼ý¤·¡¢¿å¾øµ¤¤ò³°¤ØÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ©¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹½Â¤¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¢£¿·»ÅÍÍ¤ÎJFA¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥í¥´
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëJFA¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ç¡¢¹âµé´¶¤È¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢JFA¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤È¾å²¼¤ËÊÂ¤Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥í¥´¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼µ»Ë¡¤òºÎÍÑ¡£¥í¥´¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥í¥´¤¬¸½¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¢£¿·»ÅÍÍ¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹
Âµ¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤ò½¾Íè¤ÎÉý¤«¤é72¥ß¥ê¤ËÊÑ¹¹¡£¤è¤êÂÀ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÇ§À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤Ç¤Î´ÑÀï¤ä¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é±ó¤¤´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Ç¤â¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®Å¾¼Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¾ÀÜÀ¸ÃÏ¤ËÊÔ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌµ¤¹¦¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤ò¼Â¸½¡£¸ª¸ý¤Ç¤µ¤¨¤âÄÌµ¤À¤òÈ÷¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼¤òÂ¥¤¹Â¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¢£¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸
Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢Áª¼êÃåÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¿þÉôÊ¬¤Ë¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸¤òÇÛÃÖ¡£º£ºî¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¡¢ÃæÂ¼¤Î3Áª¼ê¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«
¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿ÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¡¢µ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏMC¤è¤ê¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Áª¼ê¿Ø¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÚÆîÌîÂó¼Â¡Û¡ÖËè²ó¡¢¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áª¼ê¿Ø¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Úµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Û¡Ö»öÁ°¤Ë¡È¿åÊ¿Àþ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Áª¼ê´Ö¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¤â¡¢¿åÊ¿Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÛËÍ¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤±¤Ã¤³¤¦»÷¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤¬¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â³¤±¤ÆÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÂÃ«¤ËµðÂç¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢3Áª¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
MC¤è¤ê¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÆîÌîÁª¼ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¡ª¡×¤³¤È¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡ÚÆîÌîÂó¼Â¡Û¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤¯¡£¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¡È¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤ä»î¹ç¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
Â³¤¤¤Æ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤Ë¼ÂÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤Ò¤È¸À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Úµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Û¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ë¤Ï¡¢±¿¤È¤«Àª¤¤¤âÂç»ö¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¼ÂÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¡£ÆîÌîÁª¼ê¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡ÚÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Û¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¡ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡É¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
JFA¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJFATV¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à FIRST IMPRESSION ¥Î¥¾¥¥ß¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«Ëë¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡×¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¡¢ÃæÂ¼¤Î3Áª¼ê¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«
¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿ÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¡¢µ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏMC¤è¤ê¡¢¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Áª¼ê¿Ø¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÚÆîÌîÂó¼Â¡Û¡ÖËè²ó¡¢¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áª¼ê¿Ø¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Úµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Û¡Ö»öÁ°¤Ë¡È¿åÊ¿Àþ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Áª¼ê´Ö¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¤â¡¢¿åÊ¿Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÛËÍ¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤±¤Ã¤³¤¦»÷¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤¬¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â³¤±¤ÆÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÂÃ«¤ËµðÂç¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢3Áª¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
MC¤è¤ê¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÆîÌîÁª¼ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¡ª¡×¤³¤È¤À¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡ÚÆîÌîÂó¼Â¡Û¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤¯¡£¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¡È¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤ä»î¹ç¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
Â³¤¤¤Æ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤Ë¼ÂÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤Ò¤È¸À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Úµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Û¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ë¤Ï¡¢±¿¤È¤«Àª¤¤¤âÂç»ö¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¼ÂÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¡£ÆîÌîÁª¼ê¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡ÚÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Û¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¡ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡É¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
JFA¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJFATV¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à FIRST IMPRESSION ¥Î¥¾¥¥ß¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«Ëë¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡×¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡£
