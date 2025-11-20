【べらぼう】実は子だくさん！ハメられ失脚した松平定信、実際のプライベートや妻子たち

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第43回放送「裏切りの恋歌」で、大老の座を狙ってやる気満々だったのに、まんまと梯子を外されて自ら政権の座を退いてしまった松平定信（井上祐貴）。

引き留めてくれるはずだった徳川家斉（城桧吏）に「引退したい、そなたの願いを叶えよう」と言われてしまっては、今さら発言も取り消せません。

同僚たちの爆笑を背に引き下がり、いつもの部屋で呪詛の言葉を吐くも、その願いは届かなそうです。

そんな良くも悪くも政治一筋だった定信ですが、そのプライベートはどうだったのでしょうか。

今回は松平定信の家族（妻子）について紹介したいと思います。

※関連記事↓

松平定信の妻子一覧

陥れられ、無念に布団を涙に濡らす定信。彼の周りに残っていたイエスマンたちも去ってしまった。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

まずは『寛政重脩諸家譜』などの史料より、定信の妻子たちを一覧で確認しておきましょう。

松平定信の妻たち

正室：松平定邦女（さだくに娘）継室：隼姫（はやひめ）側室：貞順院（ていじゅんいん）

松平定信の子たち

長女：百代子（もよこ。保寿院）次女：壽子（ひさこ。婉姫）長男：松平定永（さだなが）次男：真田幸貫（さなだ ゆきつら）三女：烈子（たけこ。清昌院）四女：庸子（つねこ）五女：蓁子（しげこ）六女：実名不詳七女：実名不詳八女？福姫（ふくひめ。智徳院）

※序列や構成については諸説あり。

松平定信の妻たち

今日も妻たちが争わず平和に過ごしてくれますように……東照大権現に祈る定信。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

正室・松平定邦女

実名：不詳生没：不詳両親：父親 松平定邦／母親 黒田継高四女（くろだ つぐたか娘）実子：なし

定信が白河松平家へ養子入りする際に結婚しました。子供のないまま若くして亡くなっているようです。他の女性たちに対して、実名など伝わっていないのが気になりますね。

継室・隼姫

実名：同じ生没：不詳両親：父親 加藤泰武／母親 不詳実子：長女、長男、三女（八女？）、六女

伊予国大洲藩（愛媛県大洲市）の加藤家から嫁いできました。百代子・松平定永・烈子・六女を生んでいます。

側室・貞順院

実名：不詳生没：不詳両親：父親 中井某／母親 不詳実子：次女、次男、四女、五女、七女

中井氏についてはよく分かっていないものの、定信と釣り合うか若干劣る程度の家門から嫁いだのでしょう。正室に負けてたまるかとばかり5人の子供を出産しました。

四人目の妻？妾？

実名：不詳生没：不詳両親：ともに不詳実子：八女

福姫（智徳院）の母親が分かっていないため、これまで紹介されてきた妻たちと別の女性が生んだ可能性があります。

松平定信の子供たち

松平定信の長子だけど次男となった真田幸貫（画像：Wikipedia）

長女・松平百代子（保寿院）

生没：不詳母親：隼姫伴侶：加藤泰済（やすずみ）正室実子：なし

母の実家である伊予国大洲藩主・加藤泰済（第10代）の正室となりますが、子供は生まれませんでした。

次女・松平壽子（婉姫）

生没：不詳母親：貞順院伴侶：牧野忠鎮（ただつね）正室→内藤信敦（のぶあつ）継室実子：内藤信親

はじめ越後国長岡藩（新潟県長岡市など）の世嗣・牧野忠鎮と結婚するが3年後の文化5年（1808年）に先立たれてしまいます。

のち越後国村上藩（新潟県村上市）の第6代藩主・内藤信敦と再婚し、文化9年（1813年）12月22日に三男の内藤信親を生んでいます。

長男・松平定永

生没：寛政3年（1791年）9月13日生〜天保9年（1838年）10月18日没母親：隼姫幼名：太郎丸身分：陸奥国白河藩主→伊勢国桑名藩主官職：越中守ほか

実は11日前に腹違いの兄（真田幸貫）が生まれていましたが、母親の身分によってこちらが長男・嫡男とされました。

父・定信の後継者として伊勢国桑名藩（三重県桑名市）を統治するも財政難や生田万の乱（大塩平八郎の乱の余波）などに苦しみ、48歳で世を去ります。

次男・真田幸貫

生没：寛政3年（1791年）9月2日生〜嘉永5年（1852年）6月8日没母親：貞順院幼名：次郎丸身分：信濃国松代藩主官職：豊後守ほか

本当は長男でありながら母親の身分によって次男・庶子扱いとされ、信濃国松代藩（長野県長野市）藩主・真田幸専（ゆきたか）の養子となりました。

やがて天保の改革が始まると水野忠邦から老中に抜擢され、幕政改革の一翼を担うようになります。

松代藩政においても、佐久間象山ら洋才の持ち主を多く登用するなど改革を進めますが、晩年には方向性をめぐり重臣たちと対立するようになってしまいました。

三女・松平烈子（清昌院）

生没：不詳母親：隼姫伴侶：諏訪忠恕（すわ ただみち）正室実子：諏訪忠誠（ただまさ）ほか

信濃国高島藩（長野県諏訪市）の第8代藩主・諏訪忠恕の正室として迎えられ、諏訪忠誠らを生みます。

四女・松平庸子

生没：不詳母親：貞順院伴侶：松平輝健（てるたけ）正室→前田利幹（としつよ）継室実子：なし

はじめ上野国高崎藩（群馬県高崎市）の世嗣である松平輝健の正室として迎えられるも文化8年（1811年）に先立たれてしまいました。

後に越中国富山藩（富山県富山市）の第9代藩主・前田利幹と再婚。しかし子宝には恵まれず、次々と子供を生んだ側室たちに引け目を感じていたかも知れません。

五女・松平蓁子

生没：不詳母親：貞順院伴侶：松浦熈（まつら ひろむ）正室実子：なし

肥前国平戸藩（長崎県平戸市）の第10代藩主である松浦熈の正室として迎えられます。

特に子供が生まれたという記録はないものの、生母不明の女児ら（日野資宗室、中山忠光室）を生んだ可能性はあるかも知れません。

六女・実名不詳

生没：不詳母親：隼姫伴侶：不詳実子：不詳

『寛政重脩諸家譜』には、その存在と母親のみ記録されており、詳細は不明です。

七女・実名不詳

生没：不詳母親：貞順院伴侶：不詳実子：不詳

『寛政重脩諸家譜』には、その存在と母親のみ記録されており、詳細は不明です。

八女？福姫（智徳院）

生没：不詳母親：不詳（隼姫の可能性も？）伴侶：松平定則（さだのり）正室実子：なし備考：三女の可能性も？

伊予国松山藩（愛媛県松山市）の第10代藩主・松平定則と結婚するも、定則は文化6年（1809年）に15歳という若さで世を去ってしまいました。

ちなみに『寛政重脩諸家譜』では定信の三女が「松平立丸（たつまる。定則の幼名）と婚約した」旨が記録されており、実は彼女が定信の三女だった可能性も考えられます。

松平定信のプライベートはどんな感じ？

ほとほと疲れ切った定信。妻たちは喧嘩していないで、彼を癒やしてあげてほしい。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

ここまで松平定信の妻たち・子供たちについて紹介してきましたが、それで定信のプライベートはどんな感じだったのでしょうか。

それを具体的かつ詳細に記録した史料は見つかりませんが、もしかしたら、継室（隼姫）と側室（貞順院）の板挟みとなっていたのかも知れません。

どちらとも多くの子を授かっているので、どちらかを疎遠にしたということはないでしょう。後にオットセイ将軍と呼ばれた徳川家斉には及ばないものの、定信もなかなかマメだったようです。

一橋治済（生田斗真）はじめ敵の多い難局をくぐり抜け、政争に疲れ切った定信にひとときの安らぎを願わずにはいられません。

終わりに

今回は松平定信の妻子について、一挙に紹介してきました。

2人の息子たちはもちろん、8人（7人？）の娘たちについても、掘り下げていくとドラマがありそうですね。

彼らの活動をたどっていくと、次第に幕末が近づいているのが感じられます。

話変わって大河べらぼう。果たして幕政から退いてしまった定信は、どのような形で逆襲を果たすのでしょうか。高岳（冨永愛）との連携に注目です。

※参考文献：

『寛政重脩諸家譜 第1輯』国立国会図書館デジタルコレクション郡義武『シリーズ藩物語 桑名藩』現代書館、2009年11月高澤憲治『人物叢書 松平定信』吉川弘文館、2012年9月