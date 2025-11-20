BTS・JUNG KOOK、“ソロ最強”の存在感！『Please Don’t Change』がSpotifyで2億回再生突破

BTSのJUNG KOOKが、グローバルな影響力を改めて証明した。

JUNG KOOKが2023年11月にリリースした1stソロアルバム『GOLDEN』の収録曲『Please Don't Change』が、Spotifyで2億ストリーミングを突破した。

JUNG KOOKは『Please Don't Change』をはじめ、『Seven』（26億3200万）、『Standing Next to You』（13億3200万）、『3D』（3億8400万）、『Yes or No』（3億1400万）など、ソロシングル各曲でも驚異的な記録を更新している。

また、チャーリー・プースとのコラボ曲『Left and Right』（11億2900万）、2022年サッカーワールドカップのテーマソング『Dreamers』（5億）、『Still With You』（3億8400万）、『Stay Alive』（3億6200万）、『Never Let Go』（2億1700万）など、複数の楽曲が圧倒的なストリーミング数を記録している。

BTSのアルバムに収録された彼のソロ曲のうち、『Euphoria』が6億6000万回、『My Time』が2億8000万を突破するなど、2億回以上のストリーミングを達成した楽曲は通算12曲にのぼる。さらにJUNG KOOKは、5億回以上のストリーミングを記録した楽曲を6曲保有しており、これは K-POPソロアーティストとして最多記録である。加えて、『Seven』『Left and Right』『Standing Next to You』『3D』の計4曲が10億ストリーミングを突破し、アジアのソロアーティストとして史上初・最多という新記録を更新した。

JUNG KOOKのSpotify個人アカウントは、全クレジットを合算した総ストリーミング数が99億5000万回を突破し、グローバルスターとしての存在感と圧倒的な影響力を改めて証明した。

『Please Don’t Change』は、世界的DJであるDJスネイクとのコラボで誕生したエレクトロニックダンスポップナンバーで、洗練されたサウンドとJUNG KOOKの魅惑的な歌声が印象的な一曲だ。JUNG KOOKが繊細に描き出す感情表現と、胸に響く圧倒的な歌唱力、そして中毒性の高いメロディが深い感動と余韻を残す。

ソロアーティストとしても無限の可能性を証明し続けるJUNG KOOKが、次にどんなステージを見せ、どんな新記録を更新するのか、世界中の注目が集まっている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。