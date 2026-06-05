ボクシング前ＷＢＡ世界ミニマム級王者の松本流星（２８）＝帝拳＝が４日、都内でＷＯＷＯＷの番組収録に参加した。３月に高田勇仁（ライオンズ）とのダイレクトリマッチを制して同王座を初防衛したが、今月１日に返上。「（スーパー王者コラーゾに次ぐ）セカンド王者という立場で統一戦もできない。本物の世界王者になりたい思いはずっと持っていた。ベルトにこだわらず、本当に強い相手と戦えるように返上した」と説明した。