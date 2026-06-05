競泳日本選手権第1日（2026年6月4日東京アクアティクスセンター）8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、男子100メートル平泳ぎはカリフォルニア大バークレー校在学中の岡留大和（20＝インターナショナルSC）が派遣標準記録を切る59秒11で制し、代表に決まった。端正なマスクに耳にはダイヤのピアス。身長も1メートル80台後半とモテる要素を満載した“逆輸入スイマー”が、2年半ぶり