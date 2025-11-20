¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀ±Ìî¿Ç·¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ã¼êº¸ÏÓ¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÉý¤ò¡×
À±Ìî¿Ç·¤Î¼ã¼ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¹Í»¡¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ
¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ¡§¿·¿Í²¦¸õÊäº¸ÏÓ¤òÀ±Ìî¿Ç·¤¬Ê¬ÀÏ¡¡ºå¿À¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¤É¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡©¡ä¡ä¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äºå¿À¤Ç¸½ÌòÄÌ»»176¾¡¤òµó¤²¤¿Ì¾¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¢À±Ìî¿Ç·»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¼ã¼êº¸ÏÓ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í²¦¸õÊä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Û
¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸¾¡¤òµó¤²¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ¾Ã«¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½¤Þ¤º¡¢°ìÄê¤Î³èÌö¡Ê29»î¹çÅÐÈÄ¡¢£¶¾¡£¶ÇÔ£²¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.76¡Ë¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£
À±Ìî¿Ç·¡Ê°Ê²¼¡§À±Ìî¡Ë¡¡£··î£³Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¸«¤»¤¿¡¢£·²ó14Ã¥»°¿¶£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£°¡Ë¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤Î¹¶¤áÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ÊÍø¤ÏÓ¤ÈÂÐ³ÑÀþ¾å¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¹þ¤à¿¿¤ÃÄ¾¤°¡Ë¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÆ±¤¸Í×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬´ðËÜÅª¤Ê¹¶¤áÊý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡150¥¥íÁ°¸å¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Êº£µ¨¤ÎºÇÂ®¤Ï152¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ïµå¤ÎÂ®¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ¤Ç¡ËÏÃ¤·¤¿ºå¿À¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤ÈÆ±¤¸²ÝÂê¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ËÀºÅÙ¹â¤¯Åê¤²¤¤ì¤ë¤«¡£¹¶¤áÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡©
À±Ìî¡¡¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ëÊ¬¡¢É¬Á³Åª¤ËÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Î¸åÈ¾¤äÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÁ¾Ã«¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸¾¡¤â¡¢¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤Ï¡©¡Û
¡½¡½¼¡¤ËÀ±Ìî¤µ¤ó¤Î¸ÅÁã¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¢£³Ç¯ÌÜ¤ÎÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸¾¡¡Ê£¸ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó£²ÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.01¤Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¡¡Á¾Ã«¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ã¤È¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¼ó¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿¶¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Îµå¼ï¤¬¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥óÄÌ¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê......¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½éµå¤«¤éÂçÃÀ¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£ÇÛµå¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤ÆÈè¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂ¿¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥É¥ó¤Ã¤ÈÅê¤²¤ë¤È¤«¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Â¿¤¤¤è¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¸ú¤¯¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ÂÐ±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥í¡¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥í¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅê¤²Â³¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤¬À¸Ì¿Àþ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥í¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤ÏÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Èè¤ì¤ÆÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¶Ê¤¬¤êÊý¤Ë¥¥ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤µ¤Ð¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡©
À±Ìî¡¡¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤¿¤¢¤È¡¢Æ±¤¸¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤«¤éÍî¤È¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¡¢Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë»î¹ç¤Î¸åÈ¾¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½øÈ×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Á¾Ã«¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ËµÜ¾ëÂçÌï¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÜ¾ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢µå¿³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Î°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³°¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿»þ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¼ê¿¤Ó¥¾¡¼¥ó"¤ÎÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢³°¤ØÆ¨¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
À±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Æ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö³°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¶¤á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢Æ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶¤áÊý¤Ç¡¢º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬µÕ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¸½Ìò»þÂå¤ÎÀ±Ìî¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢130¥¥íÁ°¸å¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢90¥¥íÁ°¸å¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À±Ìî¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Â®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂ®¤¯¸«¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µå¼ï¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë¤¤¤«¤ËÀ©µå¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
À±Ìî¿Ç·¡Ê¤Û¤·¤Î¡¦¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë
1983Ç¯¡¢°°Àî¹©¶È¹â¹»¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¡£1987Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î£¶´°Éõ¤òµÏ¿¤·¤Æ11¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¡£°Ê¹ß1997Ç¯¤Þ¤Ç11Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢1995Ç¯¡¢96Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2000Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ï176¾¡¡¢2000Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2002Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é09Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤ÎÆó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢2010Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£