ラッパーでシンガーのちゃんみなが、11月13日、自身のX、Instagramを更新。夫の韓国人ラッパー・ASH ISLANDとの結婚式の様子を公開した。Xには、《ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのです なので改めてこの度”正式”に夫婦となりました》と投稿したちゃんみな。

2024年7月、ASH ISLANDとの結婚と、第1子妊娠を発表していた。同年11月には、長女の出産を報告していたが、今回、正式に結婚したという。投稿された写真には、純白のウェディングドレスに身を包み、長いベールを引いて歩く姿や、自身がプロデュースしているグループ「HANA」のメンバーによるブーケトスなど、幸せな結婚式の様子が写っていた。

結婚式の写真のちゃんみなは、細い二の腕やすっきりしたフェイスラインが見え、一段と痩せた様子。Xでは、彼女の激変を指摘する声があがっている。

《ちゃんみな痩せたなと思ってたらウェディングだったのね》

《ちゃんみなまた痩せたよね？》

《ちゃんみな最近ますます痩せて忙しい？大丈夫？って思ってたけど結婚式のためだったんだね》

痩せた姿を「綺麗」と評する声も多いが、実際は出産前後で過酷な体重変動があったという。

「9月に出演した、仲の良い女性YouTuber・NICOのYouTubeチャンネルで、妊娠中は食べづわりで35kg増えてしまったことを告白しています。しかし、出産後は1週間に10kg痩せ、『なんか、ご飯食べられなくなっちゃったんだよね』と、いまだに痩せ続けていると明かしていました。ちゃんみなさんにとってのベスト体重は58kgらしいのですが、『いま52kgとかいっちゃった』といい、妊娠中は80kgあった体重が28kgも減ってしまったと嘆いていました。

仕事と育児のバランスにも苦心しているそうで、『どっちもおろそかにできない』と悩む様子を見せていました。実際、アーティスト業だけでなく、最近ではHANAのプロデュース業もついて回るため、目が回る忙しさでしょう。今年の紅白歌合戦にはHANAとともに出演予定で、10月からは大塚製薬の『ボディメンテ』CMにも出演するなど、仕事は順調そのものですが、忙しすぎて体調を崩さないか、ファンからは心配の声もあがっています」（芸能記者）

結婚式での彼女はすこぶる楽しそうな様子。このまま、無理せず健康体を維持してほしいものだ。