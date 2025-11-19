Amazonブラックフライデーの前哨戦がスタート。洗濯洗剤などの日用品が最大49％OFFに【11/20まで】

今年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月19日からサプライズプレセールがスタートしました。サプライズプレセールでは、飲料や日用品などが一足早くプライスダウンしています。今回は、お得なときにストックしておきたい洗濯洗剤や柔軟剤、シャンプーなどをピックアップ。お得にまとめ買いできるチャンスです！

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg

「ナノックス」の自動投入洗濯機専用洗剤

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

澄みきったピュアな清潔感。「ハミングフレア」の柔軟剤

爽やかなフラワーハーモニーの香り。「ハミングフレア」の柔軟剤

つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」

ローズ&フローラルの香り。「ハミング 消臭実感」

大容量の400ml。ケアセラのフェイス&ボディ用乳液

全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）

「LUX（ラックス）」のダメージリペアシャンプー

ハリとボリュームのある髪へ。「h&s for men」のシャンプー

素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の4L

食洗機用洗剤の「キュキュット」詰め替え用1380ml

めぐりズムのアイマスク 完熟ゆずの香り16枚入

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き

殺菌成分配合の泡でしっかり汚れを落とす。キレイキレイの泡ハンドクリーム

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX」

ペット臭やタバコ臭にも。「無香空間」の置き型消臭剤

「ジップロック フリーザーバッグ」のLサイズ×60枚

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。