スマートに持ち歩く、ビジネスの必需品。アウトビズ バックパックスリム【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
PCも小物も、すっきり収まる。ビジカジに映えるスリム設計【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、通勤や出張などのビジネスシーンに洗練とタフさを添える、スマートなビジカジスタイルのバックパック。
シンプルなシングルコンパートメント構造ながら、ポケット数が豊富で収納性に優れ、必要なアイテムをすっきりと整理できる。
裏起毛のPCスリーブとネオプレーン素材のタブレットスリーブを備え、大切なデバイスをやさしく保護。フロントポケットはビジネス小物の収納に適した設計で、使い勝手にも配慮されている。
スタイリッシュな外観と実用性を兼ね備え、ビジネスパーソンの毎日をスマートに支える一品。
