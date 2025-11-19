「息子のSOSを見逃してしまった...」　”大阪高校生リンチ事件”被害者の母親が語った「後悔」

“スパーリング”と称した暴行

「事件が起きた後、私は息子の異変に気づいていたのに流してしまった。今でも後悔しています……」

今年６月、大阪市内の淀川の河川敷で10代の少年２人から複数回にわたって暴行を受けた男子高校生Ａ君（15）の母親は、自らを戒めるように言葉を絞り出した。加害少年はＡ君の中学時代の同級生であり、友人だった――。

暴行事件は６月12日と15日の２回にわたって起きた。

まず12日、加害少年の一人であるＢが18時過ぎに＜Ａしばきたいから来て欲しいわ＞とＡ君にLINEを送って河川敷に呼び出す。20時過ぎにもう一人の加害少年Ｃと、その友人も合流。ＣがＡ君を何十発も殴り、Ｂは背後からＡ君を蹴った。

ＢとＣはこの暴行を“スパーリング”と称し、２回目の“スパーリング”が終わった後に「３回目をやるか、金を払うか、川に入るのかどれや？」と詰め寄り、Ａ君は制服を脱いで「川に入る」という選択をした。この一部始終をＣの仲間がスマホで撮影していた。

３日後の15日に再びＡ君が呼び出される。この日もＣが暴行を加えたが、12日とは別の友人を連れて来ていた。今回の事件にはＢとＣのほかに計３人の少年がギャラリーとして現場に居合わせていたのである。

『FRIDAY11月14・21日号』で既報の通り、Ａ君は顔面打撲傷や左大腿打撲傷など、全治約３週間のケガを負い、大阪府警は９月30日、ＢとＣを傷害と強要の疑いで書類送検した。Ａ君の母親があらためて事件を振り返る（以下、「」内はＡ君の母親の発言）

「彼らと息子は中学のラグビー部の同級生で、以前から我が家がたまり場になっていて、事件が起きた後もＢとＣは平然と家に来ていました。夕飯の支度をしている時にも遊びに来ました。『あなたたちも食べる？』と聞いたら『食べる』と言うから、一緒に食卓を囲んだこともあるんです。

ただその時、息子だけがオドオドしていて、ＢとＣに気を使っているように見えた。でも、友達と喧嘩をすることもあるし、友人関係だって浮き沈みがある。その程度のことかなと流してしまったんです」

Ａ君は幼少期から発達障害があり、意思表示がうまくできないことでイジメに遭ったこともあるという。その都度、母親は間に入って解決を試みた。

「息子はずっと友達がいなかったので、私もあの子の友達を大切にしていたんです。ＢとＣが少しヤンチャなのもわかってました。正直に言うと“彼らが息子をいじめっ子から守ってくれたら”と思うところはあった」

血のついた制服を……

異変は他にもあった。事件後、Ａ君が全身にアザをつくり、足を引きずっていたのだ。それでも「ラグビーでケガをした」という嘘を信じた。壁伝いに歩く姿を見て心配になり、声もかけても、「大丈夫。うるさいから喋らんといて」と返された。それを思春期特有の反抗だと思い、それ以上、詮索しなかった。

だが、思わぬところから異変の正体が発覚した。ＢとＣの友人が撮影していた暴行現場の動画が拡散。動画を見たＡ君の妹の友人から「お前の兄ちゃん、あのままだと殺されるよ」と連絡があったのだ。暴行事件から約10日後のことだった。

「息子は最初、ＢとＣを庇っていました。『これは本当に命に関わることだから、すべてを話してほしい』と何度も説得して、ようやく『ずっと殴られ続けて、最終的には川に沈められた。本当に怖かった』と打ち明けてくれました」

Ａ君の母親は、すぐに暴行現場にいた少年たちの家族と連絡を取った。翌日、動画を撮影していた少年Ｄとその母親が訪ねてきた。少年のスマホからは、Ａ君が暴行される動画が複数見つかった。Ａ君が「Dは止めてくれていた」と言っていた通り、動画には「やめてあげて」というＤの声が入っていた。

「Ｄ君は『止めるなら帰れ』と言われたそうですが、自分が帰ったらＡが殺されるかもしれないと思い、『ホンマにやめて』と訴え続けてくれたそうです。それでＢとＣは引き下がったと、息子も話していました」

その後、Ｄは淀川警察署に出頭し、12日に起きた暴行の一部始終について供述。Ａ君と母親が被害届を提出した。

「私はシングルマザーで、仕事に追われる毎日でした。帰宅が遅いこともあり、ちゃんと子供の顔色を見てやれていなかった。その間に、息子はあんなことになって……。事件が起きた後、自分を責めました。どうしてこの子を守ってあげられなかったのか、と。親は子供を見ているようで、実はちゃんと見ていないんですね」

Ａ君は母親を心配させまいと、血のついた制服や川の水で汚れた下着を自分で洗っていた。

「普段の息子は服なんて脱ぎっぱなしで、洗濯なんて絶対しません。どうしてこんなわかりやすいサインに気づいてやれなかったのか。私も私ですよね……」

子供の異変に気付かないのは、加害少年の親たちも同じ。「うちの子がそんなことをするわけがない」と言い放った親もいたという。

「親なら子供の言葉を真実だと思いたい。その気持ちはわかります。ただ、言葉の中にある異変に気づいてやらないといけない。私は息子が発したSOSを見逃してしまった。

息子は『ママに迷惑をかけたくなかった。ママは仕事で大変なのにそれ以上、つらい思いをさせたくなかった』と言いました。私はこう返しました。『それは違うよ。アンタがいなくなるのがママはつらい。アンタが傷つくのが一番つらい。だから、何でも言うてくれ』と」

自分のような思いをする人を少しでもなくしたい――Ａ君の母親はそう祈るのだった。

取材・文：加藤慶