テディライクなふわもこ素材♡ 男性ウケ抜群な「ボアショートパンツ」着回し

メンズライクなアイテムで秋冬のおしゃれを楽しみたいってコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、ぬいぐるみボアで全方位ウケが狙える「ボアショートパンツ」の着回しコーデを3つご紹介します。着ぶくれせずに着こなせるのが優秀ポイント♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ボアショートパンツ バブみが加速するテディライクなふわもこ素材。ボリューミーに見えて、シルエットはすっきりキレイめだから、着ぶくれせずに着こなせるのが優秀ポイント！ ボアショートパンツ 9,790円／ROYAL PARTY

Cordinate 存在感のある華やか赤コーデ 鮮やかな赤のスエットをあわせることで、一気に華やかな雰囲気に。ふわもこ素材のミニスカと脚の肌見せで女みをアピール♡ ボアショートパンツは着回し。赤スエット 3,157円／United Athle（キャブ）メガネ 13,000円／OWNDAYS ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）ローファー 13,200円／dazzlin

Cordinate モテ確定のガーリーコーデ♡ 白を広範囲に取り入れてシンプルでガーリーな雰囲気に。ロングブーツとあわせてスタイルアップも狙えるモテコーデが完成♡ ボアショートパンツは着回し。白タートルネック 18,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）バッグ 4,390円／Olu. ソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）ロングブーツ 18,700円／rienda（バロックジャパンリミテッド）リボン／スタイリスト私物

Cordinate 万能ジャケットの上品コーデ どんなシーンでも使えるきれいめなジャケットとあわせて上品に。全体的に落ち着きトーンの色でまとめてお姉さんにイメチェン♡ ボアショートパンツは着回し。テーラードジャケット 16,500円／dazzlin ボディスーツ 15,400円／HONEY MI HONEY バッグ 3,190円／神戸レタス ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）パンプス 10,890円／RANDA

Cordinate 万人ウケなデートコーデ モノトーンで男女ともにウケるスタイルの完成。ふわふわミニスカであざとさも忘れず意識♡ ボアショートパンツは着回し。黒シアートップス 7,480円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 白タートルネック 18,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）ヘアクリップ（2個セット）1,650円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 3,299円／WEGO

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来