テディライクなふわもこ素材♡ 男性ウケ抜群な「ボアショートパンツ」着回し
メンズライクなアイテムで秋冬のおしゃれを楽しみたいってコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、ぬいぐるみボアで全方位ウケが狙える「ボアショートパンツ」の着回しコーデを3つご紹介します。着ぶくれせずに着こなせるのが優秀ポイント♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ボアショートパンツ
バブみが加速するテディライクなふわもこ素材。ボリューミーに見えて、シルエットはすっきりキレイめだから、着ぶくれせずに着こなせるのが優秀ポイント！
Cordinate 存在感のある華やか赤コーデ
鮮やかな赤のスエットをあわせることで、一気に華やかな雰囲気に。ふわもこ素材のミニスカと脚の肌見せで女みをアピール♡
Cordinate モテ確定のガーリーコーデ♡
白を広範囲に取り入れてシンプルでガーリーな雰囲気に。ロングブーツとあわせてスタイルアップも狙えるモテコーデが完成♡
Cordinate 万能ジャケットの上品コーデ
どんなシーンでも使えるきれいめなジャケットとあわせて上品に。全体的に落ち着きトーンの色でまとめてお姉さんにイメチェン♡
Cordinate 万人ウケなデートコーデ
モノトーンで男女ともにウケるスタイルの完成。ふわふわミニスカであざとさも忘れず意識♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来