「ニューヒロインPROJECT」ファイナリスト7名が決定！11月17日より最終審査開始
ホリプロと、来年創刊60周年を迎える週刊プレイボーイがタッグを組んで実施するニューヒロイン発掘オーディション「ニューヒロインPROJECT」のファイナリスト7名が11月15日に発表された。
グランプリ受賞者はホリプロとの専属契約と、週プレの表紙＆巻頭グラビアデビューが確約される。2025年6月からエントリーが開始され、書類審査とカメラテストを経て、7人のファイナリストが選出された。最終審査は11月17日よりスタートする。グランプリは2026年3月頃に発表される予定。
DL数も審査対象となるファイナリスト7名の撮り下ろしデジタル写真集は11月17日から12月14日23時59分まで、週プレ グラジャパ！にて、各500円で販売する。
ファイナリストの7名
ファイナリストプロフィール
小嶌こゆきKoyuki KOJIMA
2007年1月30日生まれ 岐阜県出身
身長164㎝ B83 W53 H92 血液型＝O型
趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年）
特技＝勉強ノート研究、運動偏差値東大レベル
公式X：【@Koyu_ _ _k】
城間菜々美 Nanami SHIROMA
2006年2月13日生まれ 沖縄県出身
身長153㎝ B85 W58 H83 血液型＝B型
趣味＝ゾンビを見ること、編み物
特技＝犬の鳴きマネ、犬のしつけ
公式X：【@ShiromaNanami】
清埜きり Kiri SEINO
2008年3月19日生まれ 愛媛県出身
身長168㎝ B97 W65 H92 血液型＝A型
趣味＝料理
特技＝相撲、ミュージカル、フラフープ
公式X ＆ Instagram：【@seino_kiri】
神凪りこ Riko KANNA
2005年9月25日生まれ 埼玉県出身
身長170㎝ B87 W56 H85 血液型＝A型
趣味＝一眼レフカメラ、ひとり旅
特技＝サッカー、フットサル
公式X：【@ri25_ko】
早坂ふわり Fuwari HAYASAKA
2007年2月8日生まれ 京都府出身
身長165㎝ B88 W56 H89 血液型＝B型
趣味＝アニメ鑑賞（自宅に漫画1000冊以上！）
特技＝空手（黒帯）
公式X：【@fuwari_fuwafufu】
遥奈 Haruna
2002年3月20日生まれ 愛知県出身
身長164㎝ B87 W56 H84 血液型＝O型
趣味＝映画＆音楽鑑賞、読書、散歩
特技＝書道、手話
公式X：【@harupi0320】
美莉 Mirei
1996年10月14日生まれ 埼玉県出身
身長162㎝ B84 W60 H91 血液型＝B型
趣味＝ゴルフ、旅行
公式X：【@MIREITANAKA301】
