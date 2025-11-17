【「ニューヒロインPROJECT」ファイナリスト】 11月15日発表

　ホリプロと、来年創刊60周年を迎える週刊プレイボーイがタッグを組んで実施するニューヒロイン発掘オーディション「ニューヒロインPROJECT」のファイナリスト7名が11月15日に発表された。

　グランプリ受賞者はホリプロとの専属契約と、週プレの表紙＆巻頭グラビアデビューが確約される。2025年6月からエントリーが開始され、書類審査とカメラテストを経て、7人のファイナリストが選出された。最終審査は11月17日よりスタートする。グランプリは2026年3月頃に発表される予定。

　DL数も審査対象となるファイナリスト7名の撮り下ろしデジタル写真集は11月17日から12月14日23時59分まで、週プレ グラジャパ！にて、各500円で販売する。

ファイナリストの7名

ファイナリストプロフィール

小嶌こゆきKoyuki KOJIMA

2007年1月30日生まれ 岐阜県出身
身長164㎝ B83 W53 H92 血液型＝O型
趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年）
特技＝勉強ノート研究、運動偏差値東大レベル
公式X：【@Koyu_ _ _k】

城間菜々美 Nanami SHIROMA

2006年2月13日生まれ　沖縄県出身
身長153㎝　B85 W58 H83　血液型＝B型
趣味＝ゾンビを見ること、編み物
特技＝犬の鳴きマネ、犬のしつけ
公式X：【@ShiromaNanami】

清埜きり Kiri SEINO

2008年3月19日生まれ　愛媛県出身
身長168㎝　B97 W65 H92　血液型＝A型
趣味＝料理
特技＝相撲、ミュージカル、フラフープ
公式X ＆ Instagram：【@seino_kiri】

神凪りこ Riko KANNA

2005年9月25日生まれ　埼玉県出身
身長170㎝　B87 W56 H85　血液型＝A型
趣味＝一眼レフカメラ、ひとり旅
特技＝サッカー、フットサル
公式X：【@ri25_ko】

早坂ふわり Fuwari HAYASAKA

2007年2月8日生まれ　京都府出身
身長165㎝　B88 W56 H89　血液型＝B型
趣味＝アニメ鑑賞（自宅に漫画1000冊以上！）
特技＝空手（黒帯）
公式X：【@fuwari_fuwafufu】

遥奈 Haruna

2002年3月20日生まれ　愛知県出身
身長164㎝　B87 W56 H84　血液型＝O型
趣味＝映画＆音楽鑑賞、読書、散歩
特技＝書道、手話
公式X：【@harupi0320】

美莉 Mirei

1996年10月14日生まれ　埼玉県出身
身長162㎝　B84 W60 H91　血液型＝B型
趣味＝ゴルフ、旅行
公式X：【@MIREITANAKA301】

(C)熊谷貫、岡本武志／集英社