朝帰り夫の、白々しい多忙アピールにイラッ…【バイバイ! クソ旦那 Vol.6】
この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。
■これまでのあらすじ
ワンオペ育児に疲れ果てた妻は、夫のスマホに残された女性「サオリ」との親密なメッセージを見てしまう。裏切りを知りながらも、幼い息子のために離婚を踏みとどまっていた。だが夫は反省するどころか仕事を言い訳に泊まってくると言い出す。
さすがに朝帰りは思いとどまるんじゃ…
その日のパートで
さすがに朝帰りは思いとどまってくれるのでは…そんな思いもむなしく、本当に朝帰ってきた夫は、平気な顔で疲れたアピールをしてくる。
家のことも子どものことも全部抱えて、夫のことで不眠の妻だって疲れてるのに。
…いつまで、こんな日々が続くんだろう。
『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』
『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』
結婚前から、家事に協力的ではなかった夫。不満を抱えながらも、結婚したら、子どもが生まれたら…、きっと変わってくれる。そう信じて一緒になったのに…。現実は、ワンオペ育児とパートで寝る時間も心の余裕もない中、夫は若い女と楽しんでいた。ワンオペ×サレ妻の逆襲劇がここに―。
