【ZARAのグリーン】がセンス100点♡ 大人が試したい「きれいめアイテム」

フレッシュな印象を与えつつも、洗練された大人の魅力を引き出してくれそうな「グリーン」。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人世代にぜひ取り入れてほしい「きれいめアイテム」をご紹介します。主役級に華やぐフリルブラウスや、スカート並みにエレガントなワイドパンツなど、一点投入するだけで、トレンド感もおしゃれ度も高まりそう。グリーンのきれいめアイテムが、この秋冬コーデの即戦力になる予感。

大人の魅力が引き立つ主役級ブラウス

【ZARA】「フリルブラウス」＜テールグリーン＞\5,990（税込）

胸下にあしらわれたフリルデザインにより、コーデを華やかな印象にしてくれるブラウス。デコルテがキレイに見えるネックラインが、センシュアルなムードも醸し出してくれるはず。表面感のある素材や、ぽわんと膨らむ袖、メタリックゴールドカラーのボタンも、コーデにいいアクセントになりそう。落ち着いたトーンのグリーンにより、甘さは控えめ。着るだけで、大人の魅力を引き出す1枚になるかも。

トレンドコーデが即完成するフェミニンワンピ

【ZARA】「フリルヘム ダブルファブリック ミニワンピース」＜ウォーターグリーン＞\7,990（税込）

ベルベットジャカード生地のフリルスカートが目を引く、ドッキング風ワンピースも上品なグリーンが◎ レディライクなファッションが注目されている今シーズン、迷わずトレンドのフェミニンコーデを楽しめそう。ハイネックの後ろはリボンになっており、後ろ姿も抜かりなく可愛いを演出。ミニ丈なので、パンツを合わせたレイヤードコーデもおすすめです。

キレイ見えするサテンワイドパンツ

【ZARA】「ZW COLLECTION サテンワイドレッグパンツ」＜グリーン＞\10,990（税込）

上品な光沢があり、優雅なドレープ感が魅力的なサテン生地を使用。生地をたっぷり使ったワイドシルエットが、ロングスカートを穿いた時のようなエレガントな雰囲気を演出します。グレーのニュアンスを感じさせる絶妙なグリーンが、洗練度アップもサポート。ウエストゴム仕様なので、楽ちんおしゃれを楽しめるのも嬉しいポイントです。

大人も挑戦しやすい高見えボウリングバッグ

【ZARA】「ジッパーボウリングバッグ」＜グリーン＞\6,590（税込）

グリーンの服が似合うか心配……。そんなミドル世代は、小物から挑戦してみて。立体感のある横長フォルムがトレンド感を引き出す、ボウリングバッグなら手に取りやすいはず。深みのあるグリーンと、ゴールドカラーの金具がリュクスなムードを醸し出し、大人コーデの格上げにもひと役買ってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i