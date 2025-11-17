業者や公的機関などの実在する組織をかたるSMS（ショートメッセージサービス）やメールを送信し、パスワードやID、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取後、クレジットカード等を不正利用する「フィッシング詐欺」が横行しているとして、国民生活センターが、Xの公式アカウントで注意を呼び掛けています。

【要注意】「えっ…」 これがフィッシング詐欺の被害事例です！

国民生活センターは「#フィッシングに関する相談が引き続き多く寄せられています」と投稿。日本国内では、フィッシング詐欺の手口は日々巧妙化しており、同センターによると、2024年のクレジットカード不正利用被害額は前年比14億円の約555億円と過去最悪を更新しているということです。特に、番号盗用による非対面取引での不正利用被害額は全体の約93％を占めているといいます。

国民生活センターは「メールのリンク先から安易にクレジットカード番号を入力してはいけません！」「フィッシングサイトでカード番号を入力してしまったら、カード会社に連絡を！」と呼び掛けています。