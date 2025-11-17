ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2025」にてARスタンプラリー「特別調査クエスト『環境生物と大型モンスターの生態調査』」を11月19日より開催する。開催期間は2026年5月17日まで。

本イベントは「モンスターハンターワイルズ」とコラボレーションしたARスタンプラリー。

スマートフォンで誰でも気軽に参加できるARスタンプラリーで、ゲストは特別調査員となり、パークに迷い込んだ環境生物を探索する“超リアル”な特別調査クエストに挑戦する。

オトモアイルーからのメッセージと、調査リストをたよりにパーク中を 巡り、「大回復ミツムシ」など、ゲームの世界から飛び出してきた環境生物たちを探し出していく。環境生物の生態を観察できれば調査成功。調査を進めると、オトモアイルーから大型モンスターの調査依頼が届く。

全てのクエストをクリアすると、スペシャル特典として「モンスターハンターワイルズ」のゲーム内（プレイステーション 5/Steam）で使用できる、【USJ】スペシャルコスメティックセットとしてオトモ装備とチャームが手に入る特典コードがもらえる。

