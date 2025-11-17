Ãù¶â8,000Ëü±ß¡Ò»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¡Ó77ºÐ¡¦É×¤¬ÀÂµî¡ÄÁòµ·¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÈÉ×¤ÎÄï¤ÎºÊ¡É¤¬¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¤Ë¤âÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÔ¹³µÄ¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¡ÈÉ×¤ÎÄï¤ÎºÊ¡ÉÀÖ¤ÃÃÑ¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ï¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Ç»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¸¢¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¾ðÊó¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î°ä»º¤Î¹ÔÊý¤Ï
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤âÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤è¡ª¡×
Áòµ·¸å¡¢¿©»ö²ñ¤Î¾ì¤Ç¶Á¤¤¤¿À¼¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»×¤ï¤º¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÓ¼ç¤Ç¤¢¤ë¸Î¿Í¤ÎºÊ¡¢Ë¼¹¾¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡§70ºÐ¡Ë¤Ë¸À¤¤´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÎÄï¤ÎºÊ¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡§59ºÐ¡Ë¡£Ë¼¹¾¤µ¤ó¤ÈÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï·»Äï¡¢¤Ä¤Þ¤ê2¿Í¤Ï²ÇÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
Ë¼¹¾¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Î·»¤Ç¤¢¤ëÀµ°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡§77ºÐ¡Ë¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢²º¤ä¤«¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÌë¡¢Áòµ·¤¬¤·¤á¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÆÀÌ°ìÆ±°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤Ç¿©»ö²ñ¤Î¾ì¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î»²¹Í¡ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁê´Ø¿Þ
Àµ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Æ¤Î»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¶âÂ°²Ã¹©¤ÎÄ®¹©¾ì¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Àµ°ì¤µ¤ó¤ÈË¼¹¾¤µ¤ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÂ¾²¤ËÉú¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹©¾ì¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ°ì¤µ¤ó¤ÈË¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«±Ä¶È¤æ¤¨¤Ë¸øÅªÇ¯¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éìÔÂô¤È¤ÏÌµ±ï¤ÇÃùÃß¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢Àµ°ì¤µ¤ó¤Î»àË´»þ¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤Ï8,000Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Àµ°ì¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÂî¤µ¤ó¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¡£¸Î¡¦Âî¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÎÉ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÍ¦¼ù¤µ¤ó¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Àµ°ì¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Àµ°ì¤µ¤ó¡¦Ë¼¹¾¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ë»Ò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤âÀµ°ì¤µ¤ó¤Îºâ»º¤ò¤â¤é¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµ°ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¡¢Äï¤ÎÂî¤Ë¤âÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡£¤Ç¤âÂî¤Ï¤â¤¦Â¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁêÂ³¸¢¤òÂ©»Ò¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡×¤ÈÀ¼¹â¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Í¦¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£Èó¾ï¼±¤À¤¾¡×¤È¤¤¤µ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¤Ë²ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Ë¡Î§¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£¼çÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤¬°¤¤¤Î!?¡×¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£
Ë¼¹¾¤µ¤ó¤¬ÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤¿»ö¼Â
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Ë¼¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ç¤â°¤¤¤ï¤Í¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¡£É×¤¬°ä¸À½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£¡Øºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï»ä¤Ë¡¢»Ä¤ê¤ÏÉ×¤¬ÈÕÇ¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë´óÉí¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢Í¦¼ù¤¯¤ó¤ËÅÏ¤»¤ëÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡×
¡Ö¤Ï¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤µ¤»¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×
·ã¹·¤¹¤ëÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Ë¤³¤¦Áû¤®Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¡¢°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤è¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÍ¦¼ù¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò¶´¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢°äÎ±Ê¬¤Ï·»Äï»ÐËå¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²¶¤¬Àµ°ì¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î°ä»º¤ò¤â¤é¤¦¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤ËÍ¡¤µ¤ì¤¿ÎÉ»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤ÆÐí¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÁêÂ³¤ÎÃí°ÕÅÀ
»Ò¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢°ä»º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤Ï»àË´¤·¤¿¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¡¢ÁÄÉãÊì¤ä·»Äï»ÐËå¤âÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬Â¸Ì¿¤Î¾ì¹ç¡¢°ä»º¤ÎË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬2/3¡¢¿Æ¤¬1/3¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¸¢¤Ï·»Äï»ÐËå¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬3/4¡¢·»Äï»ÐËå¤¬1/4¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤È·»Äï»ÐËå¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·»Äï»ÐËå¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢±ù¤äÌÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤¬Âå½±ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÁêÂ³¿Í¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Âî¤µ¤ó¡Ë¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Î¾ì¹ç¡¢Àµ°ì¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¸¢¤ÏÀµ°ì¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÂî¤µ¤ó¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Äï¤ÎÂî¤µ¤ó¤ÏÀµ°ì¤µ¤ó¤è¤êÀè¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¸¢¤ÏÂî¤µ¤ó¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼ù¤µ¤ó¤Ë°Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë¤ÏÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ËÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¸Á°ÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀµ°ì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ä¸À½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ä¸À½ñ¤Î¼ïÎà¤Ï¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤È¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ï°ä¸À½ñ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ä»º¤òÊ¬¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹
¤Þ¤¿¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡Ö°ìÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¡×¤Ë¤Ï°äÎ±Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¤È¤Ï¡¢ºÇÄã¸ÂÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿°ä»º¤ÎÁêÂ³Ê¬¤Ç¤¹¡£°äÎ±Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°ìÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¡×¤È¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ª¤è¤ÓÎ¾¿Æ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»Ò¡¢Â¹¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é°ìÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï°äÎ±Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·»Äï»ÐËå¤Ë¤Ï°äÎ±Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·»Äï»ÐËå¤ÎÂå½±ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë±ù¤äÌÅ¤Ë¤â°äÎ±Ê¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢Àµ°ì¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÎË¼¹¾¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ°ì¤µ¤ó¤Î°Õ»Ö¤É¤ª¤êË¼¹¾¤µ¤ó¤¬È¾Ê¬°ä»º¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ï¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Ç»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢»þ´ü¤ò¸«¤Æ½àÈ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»³粼 Íµ²Â»Ò
FP»öÌ³½êMIRAIÂåÉ½
1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿CFPÇ§Äê¼Ô