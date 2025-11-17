凄い文具見つけちゃった！指1本で楽に綴じられる！ユニークで便利な100均ホッチキス

ダイソーで珍しいホッチキスを発見しました！パッケージの「綴じるのもリロードも指1本でラクラク！」という文言に惹かれて購入。確かに指1本で楽に綴じることができて驚きました！針の交換も簡単で快適な使い心地。最大12枚の紙を、スムーズに綴じることができて便利ですよ！

商品情報

商品名：ホッチキス（黒、省力タイプ）

価格：￥330（税込）

最大綴じ枚数（約）：12枚

対応する針：10号針

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480826516

軽い力で楽に使える！ダイソーの『ホッチキス（黒、省力タイプ）』

ダイソーで、ちょっとユニークな文具を発見したのでご紹介します。

それが、こちらの『ホッチキス（黒、省力タイプ）』という商品。ホッチキスなのですが、珍しい形に惹かれて購入してみました！

価格は330円（税込）と、ホッチキスにしては少々お高め…。ですが、それには理由がありました！

パッケージにこのような文言が書かれていました。

「綴じるのもリロードも指1本でラクラク！」

実はこのホッチキス、軽い力で綴じることができるのが特徴なんです！

パッケージのように、ホッチキスを机に置いたまま指で閉じることができました。

まったく力が要らないわけではなく、人差し指の腹全体でプッシュすることで綴じることができます。とはいえ、親指と人差し指を使って閉じるよりは力は要らず、比較的楽に綴じられました。

チープなホッチキスは閉じた際に引っかかる感じがありますが、そういったこともなくスムーズな使い心地にも驚きました！

今回は最大綴じ枚数の12枚を綴じてみましたが、途中で止まることもなくしっかり綴じることができました。

10枚ほどの書類を綴じることが多い方、頻繁に書類を整理する方にとてもおすすめです！

針の交換も簡単！

針のリロードも、このオレンジ色のスイッチを押すだけでOK。

針スロットが出てくるので、針のセットも簡単です。

ちなみに針は10号針に対応しています。

今回は、ダイソーの『ホッチキス（黒、省力タイプ）』をご紹介しました。

使い心地の良いホッチキスを330円で買えるとは思いませんでした！使い心地の良さにもこだわりたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。