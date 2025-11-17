凄い文具見つけちゃった！指1本で楽に綴じられる！ユニークで便利な100均ホッチキス
商品情報
商品名：ホッチキス（黒、省力タイプ）
価格：￥330（税込）
最大綴じ枚数（約）：12枚
対応する針：10号針
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480826516
軽い力で楽に使える！ダイソーの『ホッチキス（黒、省力タイプ）』
ダイソーで、ちょっとユニークな文具を発見したのでご紹介します。
それが、こちらの『ホッチキス（黒、省力タイプ）』という商品。ホッチキスなのですが、珍しい形に惹かれて購入してみました！
価格は330円（税込）と、ホッチキスにしては少々お高め…。ですが、それには理由がありました！
パッケージにこのような文言が書かれていました。
「綴じるのもリロードも指1本でラクラク！」
実はこのホッチキス、軽い力で綴じることができるのが特徴なんです！
パッケージのように、ホッチキスを机に置いたまま指で閉じることができました。
まったく力が要らないわけではなく、人差し指の腹全体でプッシュすることで綴じることができます。とはいえ、親指と人差し指を使って閉じるよりは力は要らず、比較的楽に綴じられました。
チープなホッチキスは閉じた際に引っかかる感じがありますが、そういったこともなくスムーズな使い心地にも驚きました！
今回は最大綴じ枚数の12枚を綴じてみましたが、途中で止まることもなくしっかり綴じることができました。
10枚ほどの書類を綴じることが多い方、頻繁に書類を整理する方にとてもおすすめです！
針の交換も簡単！
針のリロードも、このオレンジ色のスイッチを押すだけでOK。
針スロットが出てくるので、針のセットも簡単です。
ちなみに針は10号針に対応しています。
今回は、ダイソーの『ホッチキス（黒、省力タイプ）』をご紹介しました。
使い心地の良いホッチキスを330円で買えるとは思いませんでした！使い心地の良さにもこだわりたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。