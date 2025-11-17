長方形、「思い出の松山駅が見れない…」二代目駅の“最後の雄姿”と松山砂漠の現状に複雑な心境
YouTubeチャンネル「チャンネル長方形」で四国の交通や街の話題を発信するYouTuberの長方形さんが、「【JR松山駅高架化】伝統の三角屋根が隠され ついに終焉を迎える」というタイトルで動画を公開。動画では、JR松山駅の『2代目駅舎』の解体が進む現場の様子をレポートし、惜しまれつつ姿を消していく歴史的駅舎への思いを語った。
長方形さんは、「うわぁ、本当に、本当に何も見えなくなってしまってます」と語り、かつて71年にわたり松山駅の顔であった『2代目駅舎』が完全にフェンスに囲われている現在の状況を報告。「思い出の松山駅がとうとうなくなっちゃうんですね」とその胸中を明かした。
3代目松山駅の紹介では「スロープを降りて、さらに右か左かで選ぶ必要があります。だから、マリカーみたいですよね」と例えを交えた説明が続き、「おじいちゃんおばあちゃんが来て、『向こう側に行きたいけどどうやって行けばいいんですか？』ってここでずっと迷われてる方いらっしゃるんです」と、利用者目線での課題も拾い上げた。
『2代目松山駅』のホームやシンボリックな三角屋根の名残について「もう、崩されようとしている、2代目松山駅の最後の雄姿です。また来ると思うけど、最後に近い雄姿かな」と、駅への愛着を滲ませた。
『2代目松山駅』のホームやシンボリックな三角屋根の名残について「もう、崩されようとしている、2代目松山駅の最後の雄姿です。また来ると思うけど、最後に近い雄姿かな」と、駅への愛着を滲ませた。
四国のYouTuber長方形がお送りする「チャンネル長方形」です。主に四国の乗り物に関する話題をお届け！！廃線跡から四国新幹線まで幅広く網羅したチャンネルです。最近はNゲージの走行会を開いたりもしています。