ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１６日、７日の衆院予算委員会で高市早苗首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても存立危機事態になりうるケースだであると私は考えます」と述べたことを報じた。

台湾有事をめぐり、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると述べたことに１３日、中国外務省の報道官が「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵略行為となる。中国側は必ず撃退する」と述べたことを伝えた。さらに高市首相の答弁を巡り中国外務省が１４日夜、中国国民に日本への渡航を避けるよう呼びかけたことも番組は報じた。

日中関係の緊張が高まる状況に司会を務める膳場貴子アナウンサーは「発言は以前から高市さんの持論ではあるんですけれども」とした上で「これまで日本政府がはっきりと言ってこなかった具体的な状況に総理という立場で踏み込んでしまった、踏み越えてしまったということでヒートアップを招いている状況です」と指摘し「国益にも影響が出かねない具体的な動きへと今、移行してしまっています」と示していた。