¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂåÂÇVÃÆ¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ö´¶¿¨¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¶¯²½»î¹ç¸å¤ËÊá¼ê3¿Í·èÄê¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ11¡½4´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê29¡áµð¿Í¡Ë¤¬15Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤Î5²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç·è¾¡3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡½3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤ËÂå¤ï¤ê½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤ËÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¤òÁ÷¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¡£¤½¤Î»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë°ìÈ¯¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤®¤ê¤®¤ê¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î´ßÅÄ¤Î°ìÈ¯¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢·ë¶É12°ÂÂÇ¤Ç11ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤´Ú¹ñ¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀËÜµò¡¦ÅìµþD¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿´ßÅÄ¤Ï¡Ö´¶¿¨¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜÎÝÂÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÂåÂÇ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ë¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢½éµå¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î¶¯²½»î¹ç¸å¤ËÊá¼ê3¿Í¤òÁª¤Ö¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´ßÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î½Õ¤ò¡ÄWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£